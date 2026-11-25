Chińskie wojsko włączyło do naziemnych symulatorów lotu dla młodych pilotów myśliwców symulacje współdziałania z dronami towarzyszącymi. Jak informuje South China Morning Post, takie systemy są stosowane w nienazwanej brygadzie lotniczej Południowego Dowództwa Teatru Operacyjnego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Szkolenie z dronami towarzyszącymi

Według gazety Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej PLA Daily system umożliwia pilotom prowadzenie ciągłych ćwiczebnych walk z pozorowanym przeciwnikiem przy wsparciu bezzałogowych „wiernych skrzydłowych”. Symulator odtwarza złożone warunki pola walki, w tym kilka fal zbliżających się celów oraz zakłócenia elektromagnetyczne.

Publikacja PLA Daily nie sprecyzowała typu myśliwca, na którym szkolą się piloci brygady. Materiałowi towarzyszyło jednak zdjęcie Shenyanga J-16, który według podpisu pod fotografią jest przydzielony do tej jednostki.

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Wcześniejsze testy

W grudniu 2025 roku PLA Daily opisywał również szkolenie pilota z Centralnego Dowództwa Teatru Operacyjnego. W symulatorze współdziałał on z wygenerowanymi przez system dronami towarzyszącymi i brał udział w serii ćwiczebnych walk z wojskowymi obsługującymi rzeczywisty sprzęt oddalony o tysiące kilometrów.

Badanie China Aerospace Studies Institute Sił Powietrznych USA, opublikowane w czerwcu, wskazywało, że chińskie jednostki lotnicze uczestniczyły w testowaniu metod bojowego zastosowania systemów współdziałania lotnictwa załogowego i bezzałogowego co najmniej od 2024 roku. 9. Brygada Lotnicza Wschodniego Dowództwa Teatru Operacyjnego wspierała testowanie nowych metod dla myśliwców J-20, w tym skoordynowanych operacji penetracyjnych.

W listopadzie 2025 roku chińskie siły powietrzne po raz pierwszy publicznie zaprezentowały tę technologię w filmie promocyjnym. Na nagraniu niskowykrywalny bezzałogowiec Gongji-11 o kryptonimie Xuanlong 08 leciał w formacji i współdziałał z myśliwcem Chengdu J-20 oraz samolotem walki elektronicznej J-16D. Na początku tego miesiąca chińska państwowa telewizja CCTV również pokazała GJ-11 współdziałający z J-16, a w odrębnych ujęciach z J-20.

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