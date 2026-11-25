W Belgradzie w Serbii zatrzymano Dragana Vučičevicia, właściciela grupy medialnej Informer. Został zatrzymany na 48 godzin. Jak informuje Der Spiegel, prokuratura podejrzewa go o wywoływanie paniki i zamieszek, a także o utrudnianie wymiaru sprawiedliwości.

Reakcja Vučicia

Były prezydent Serbii Aleksandar Vučić potwierdził zatrzymanie Vučičevicia podczas debat parlamentarnych. Oburzył się, że posłowie z listy studenckiej, która wygrała ostatnie wybory parlamentarne, przyjęli tę wiadomość oklaskami.

Vučić oświadczył, że właściciel mediów został rzekomo zatrzymany wyłącznie z powodu swojej działalności dziennikarskiej. Według Associated Press posłowie z partii SNS Vučicia opuścili parlament i udali się na komisariat policji w Belgradzie, gdzie przetrzymywany jest Vučičević.

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Sprawy przeciwko Informerowi

Grupa medialna Informer obejmuje kanał telewizyjny, portal internetowy i wysokonakładową gazetę tabloidową. Media należące do grupy wspierały Vučicia, a podczas kampanii wyborczej obrażały będący wówczas w opozycji ruch studencki i jego poszczególnych przedstawicieli.

Wcześniej serbski regulator mediów elektronicznych REM ograniczył emisję niektórych programów kanału Informer z powodu naruszenia zasad kampanii wyborczej. We wrześniu kanał transmitował również na żywo ceremonię pożegnania Ratka Mladicia, zbrodniarza wojennego skazanego za ludobójstwo.

W połowie listopada 97 obywateli złożyło wspólne zawiadomienie przeciwko Vučičeviciowi. Zarzucili mu w nim między innymi podżeganie do nienawiści i nietolerancji rasowej oraz religijnej, stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa, a także wywoływanie paniki i zamieszek.

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