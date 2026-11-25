在塞尔维亚贝尔格莱德，Informer媒体集团所有人德拉甘·武契切维奇被拘留。他被拘留48小时。据《明镜周刊》报道，检方怀疑他煽动恐慌和骚乱，并妨碍司法公正。

武契奇的反应

塞尔维亚前总统亚历山大·武契奇在议会辩论期间证实了武契切维奇被拘留一事。他对在最近一次议会选举中获胜的学生名单议员以掌声迎接这一消息表示愤慨。

武契奇称，这名媒体所有人据称仅因其新闻活动而被拘留。据美联社报道，武契奇所属SNS党的议员离开议会，前往拘押武契切维奇的贝尔格莱德警察局。

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针对Informer的案件

Informer媒体集团包括一个电视频道、一个在线门户网站和一份发行量很大的小报。该集团旗下媒体支持武契奇，并在竞选期间侮辱当时处于反对派地位的学生运动及其个别代表。

此前，塞尔维亚电子媒体监管机构REM因违反竞选规则，限制了Informer电视频道部分节目的播出。9月，该频道还直播了为被判犯有种族灭绝罪的战犯拉特科·姆拉迪奇举行的告别仪式。

11月中旬，97名公民对武契切维奇提出联合控告。他们在控告中尤其指出，其煽动种族和宗教仇恨与不容忍、制造安全威胁，以及煽动恐慌和骚乱。

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