В Белграде, Сербия, задержали владельца медиагруппы Informer Драгана Вучичевича. Его задержали на 48 часов. Как сообщает Der Spiegel, прокуратура подозревает его в разжигании паники и беспорядков, а также в воспрепятствовании правосудию.

Реакция Вучича

Бывший президент Сербии Александар Вучич подтвердил задержание Вучичевича во время парламентских дебатов. Он возмутился тем, что депутаты студенческого списка, победившего на последних парламентских выборах, встретили эту новость аплодисментами.

Вучич заявил, что медиавладельца якобы задержали лишь из-за его журналистской деятельности. По данным Associated Press, депутаты от партии Вучича SNS покинули парламент и направились в отделение полиции в Белграде, где содержат Вучичевича.

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Дела против Informer

В медиагруппу Informer входят телеканал, онлайн-портал и многотиражная таблоидная газета. Медиа группы поддерживали Вучича, а во время избирательной кампании оскорбляли находившееся тогда в оппозиции студенческое движение и отдельных его представителей.

Ранее сербский регулятор электронных медиа REM ограничил трансляцию отдельных программ телеканала Informer из-за нарушений правил предвыборной кампании. В сентябре канал также в прямом эфире транслировал церемонию прощания с военным преступником Ратко Младичем, осужденным за геноцид.

В середине ноября 97 граждан подали совместное заявление против Вучичевича. В нем они, в частности, заявили о подстрекательстве к расовой и религиозной ненависти и нетерпимости, создании угрозы безопасности, а также разжигании паники и беспорядков.

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