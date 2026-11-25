Aplikacja do zarządzania zadaniami Todoist poinformowała o nieuprawnionym dostępie do swoich systemów produkcyjnych, w wyniku którego skradziono dane około 6% klientów. Wśród skompromitowanych informacji znalazły się adresy e-mail, hashe haseł i daty utworzenia kont, podaje TechCrunch.

Jak uzyskano dostęp

Według Todoist napastnik wykorzystał skradzione dane uwierzytelniające, aby 22–23 listopada uzyskać dostęp do systemu kontroli wersji i kodu źródłowego firmy. Następnie zmienił ustawienia dostępu pracowników i przez służbowe konto jednego z pracowników dostał się do chmurowej infrastruktury serwisu.

Firma oświadczyła, że haker pobrał dane kont wczesnych użytkowników Todoist, których hasła były przechowywane z zastosowaniem starszej metody haszowania. Jednocześnie napastnik nie zmieniał kodu źródłowego, poinformował serwis.

Jakie dane sprawdzał napastnik

W przypadku niewielkiej części użytkowników — około 0,001% całej bazy — napastnik przeglądał zadania, komentarze i nazwy załączników w poszukiwaniu danych uwierzytelniających do innych usług, w tym kluczy API i tokenów dostępu. Uzyskał także tokeny API Todoist oraz tokeny integracji ze Slackiem.

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Jeśli rozszerzenie Todoist for Outlook było połączone z kontem i miało uprawnienia do odczytu poczty, haker również wyszukiwał za jego pośrednictwem adresy e-mail, adresy użytkowników i nazwy załączonych plików. Firma wyłączyła aplikację Todoist for Outlook.

Działania firmy

Todoist powiadomił poszkodowanych użytkowników i poprosił ich o zresetowanie danych uwierzytelniających oraz zmianę danych logowania w innych usługach, w których używano tego samego hasła. Serwis zalecił także aktualizację tokenów API, ponowne połączenie integracji oraz unieważnienie lub wymianę kluczy dostępu, fraz odzyskiwania i innych danych, które mogły być przechowywane w komentarzach Todoist.

Firma oświadczyła, że zablokowała drogę ataku, zresetowała hasła oraz zaktualizowała wewnętrzną strukturę dostępu i mechanizmy zdalnego wykonywania poleceń w środowisku chmurowym. Założyciel i dyrektor generalny Todoist Amir Salihefendic przeprosił użytkowników na X i oświadczył, że firma dokładniej wyjaśni przyczyny incydentu.

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