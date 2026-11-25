Приложение для управления задачами Todoist сообщило о несанкционированном доступе к своим производственным системам, в результате которого были похищены данные примерно 6% клиентов. Среди скомпрометированной информации — адреса электронной почты, хеши паролей и даты создания учетных записей, сообщает TechCrunch.

Как был получен доступ

По данным Todoist, злоумышленник использовал украденные учетные данные, чтобы 22–23 ноября получить доступ к системе контроля версий и исходному коду компании. После этого он изменил настройки доступа сотрудников и через рабочую учетную запись одного из работников вошел в облачную инфраструктуру сервиса.

Компания заявила, что хакер загрузил данные учетных записей ранних пользователей Todoist, чьи пароли хранились с применением более старого метода хеширования. При этом злоумышленник не изменял исходный код, отметили в сервисе.

Какие данные проверял злоумышленник

Для небольшой части пользователей — около 0,001% всей базы — злоумышленник просматривал задачи, комментарии и названия вложений в поисках учетных данных для других сервисов, в том числе ключей API и токенов доступа. Он также получил API-токены Todoist и токены интеграции со Slack.

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Если расширение Todoist for Outlook было подключено к учетной записи и имело разрешение на чтение почты, хакер также искал через него адреса электронной почты, адреса пользователей и названия прикрепленных файлов. Компания отключила приложение Todoist for Outlook.

Меры компании

Todoist уведомила пострадавших пользователей и попросила их сбросить учетные данные и изменить данные для входа в других сервисах, где использовался тот же пароль. Сервис также рекомендовал обновить API-токены, повторно подключить интеграции и отозвать или заменить ключи доступа, фразы восстановления и другие данные, которые могли храниться в комментариях Todoist.

Компания заявила, что заблокировала путь атаки, сбросила пароли и обновила внутреннюю структуру доступа и механизмы удаленного выполнения команд в облачной среде. Основатель и генеральный директор Todoist Амир Салихефендич извинился перед пользователями в X и заявил, что компания более подробно выяснит причины инцидента.

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