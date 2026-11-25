任务管理应用 Todoist 报告称，其生产系统遭到未经授权的访问，导致约 6% 客户的数据被盗。遭泄露的信息包括电子邮件地址、密码哈希值和账户创建日期，TechCrunch 报道。

如何获得访问权限

据 Todoist 称，攻击者利用被盗的凭据，于 11 月 22 日至 23 日访问了该公司的版本控制系统和源代码。随后，攻击者更改了员工访问设置，并通过一名员工的工作账户进入了该服务的云基础设施。

该公司表示，黑客下载了 Todoist 早期用户的账户数据，这些用户的密码采用较旧的哈希方法存储。同时，该服务指出，攻击者没有修改源代码。

攻击者查看了哪些数据

对于一小部分用户——约占整个用户库的 0.001%——攻击者查看了任务、评论和附件名称，以寻找其他服务的凭据，包括 API 密钥和访问令牌。攻击者还获得了 Todoist API 令牌和 Slack 集成令牌。

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如果 Todoist for Outlook 扩展程序连接到某个账户并拥有读取邮件的权限，黑客还通过该扩展程序搜索电子邮件地址、用户地址和附件文件名。公司已停用 Todoist for Outlook 应用。

公司采取的措施

Todoist 已通知受影响用户，并要求他们重置凭据，以及更改在其他使用相同密码的服务中的登录信息。该服务还建议更新 API 令牌、重新连接集成，并撤销或更换访问密钥、恢复短语及其他可能存储在 Todoist 评论中的数据。

该公司表示，已封堵攻击路径、重置密码，并更新了云环境中的内部访问结构和远程命令执行机制。Todoist 创始人兼首席执行官阿米尔·萨利赫芬迪奇在 X 上向用户致歉，并表示公司将更详细地查明此次事件的原因。

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