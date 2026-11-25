Застосунок для керування завданнями Todoist повідомив про несанкціонований доступ до своїх виробничих систем, унаслідок якого були викрадені дані приблизно 6% клієнтів. Серед скомпрометованої інформації — адреси електронної пошти, хеші паролів і дати створення облікових записів, повідомляє TechCrunch.

Як отримали доступ

За даними Todoist, зловмисник скористався викраденими обліковими даними, щоб 22–23 листопада отримати доступ до системи контролю версій і вихідного коду компанії. Після цього він змінив налаштування доступу працівників та через робочий обліковий запис одного зі співробітників увійшов до хмарної інфраструктури сервісу.

Компанія заявила, що хакер завантажив облікові дані ранніх користувачів Todoist, чиї паролі зберігалися із застосуванням старішого методу хешування. Водночас зловмисник не змінював вихідний код, зазначили в сервісі.

Які дані перевіряв зловмисник

Для невеликої частини користувачів — близько 0,001% усієї бази — зловмисник переглядав завдання, коментарі та назви вкладень у пошуках облікових даних до інших сервісів, зокрема ключів API та токенів доступу. Також він отримав API-токени Todoist і токени інтеграції зі Slack.

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Якщо розширення Todoist for Outlook було підключене до облікового запису та мало дозвіл на читання пошти, хакер також шукав через нього електронні адреси, адреси користувачів і назви вкладених файлів. Компанія вимкнула додаток Todoist for Outlook.

Заходи компанії

Todoist повідомила постраждалих користувачів і попросила їх скинути облікові дані та змінити дані для входу в інших сервісах, де використовувався той самий пароль. Сервіс також рекомендував оновити API-токени, повторно підключити інтеграції та відкликати або замінити ключі доступу, фрази відновлення й інші дані, які могли зберігатися в коментарях Todoist.

Компанія заявила, що заблокувала шлях атаки, скинула паролі та оновила внутрішню структуру доступу і механізми віддаленого виконання команд у хмарному середовищі. Засновник і генеральний директор Todoist Амір Саліхефендич перепросив користувачів у X та заявив, що компанія детальніше з’ясує причини інциденту.

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