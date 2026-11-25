中国军方已将与伴随无人机协同的模拟训练纳入年轻战斗机飞行员使用的地面飞行模拟器。《南华早报》报道称，此类系统正用于中国人民解放军南部战区一支未具名航空旅。

伴随无人机训练

据中国人民解放军报纸《解放军报》报道，该系统使飞行员能够在无人“忠诚僚机”支援下，持续与模拟敌方进行训练对抗。模拟器再现了复杂战场环境，包括多波接近的目标和电磁干扰。

《解放军报》的报道未说明该旅飞行员训练所使用的战斗机型号。不过，报道配发了一张沈阳J-16的照片；根据图片说明，该机隶属于这一单位。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此前的测试

2025年12月，《解放军报》还介绍了中部战区一名飞行员的训练情况。在模拟器中，他与系统生成的伴随无人机协同，并参加了一系列训练对抗；与他对抗的军人操作着数千公里外的真实装备。

美国空军中国航空航天研究所于6月发布的一项研究指出，至少自2024年以来，中国航空部队一直参与测试有人与无人航空协同系统的作战运用方法。东部战区第九航空旅支持测试用于J-20战斗机的新方法，其中包括协同渗透行动。

2025年11月，中国空军首次在一段宣传视频中公开展示这项技术。画面中，低可探测性无人机Gongji-11，代号Xuanlong 08，与成都J-20战斗机和J-16D电子战飞机编队飞行并进行协同。本月早些时候，中国国家电视台CCTV也展示了GJ-11与J-16协同，并在另一些画面中与J-20协同。

关注我们在