Китайські військові включили до наземних авіатренажерів для молодих льотчиків-винищувачів симуляції взаємодії з безпілотниками супроводу. Як повідомляє South China Morning Post, такі системи застосовують у неназваній авіаційній бригаді Південного театрального командування Народно-визвольної армії Китаю.

Тренування з дронами супроводу

За даними газети Народно-визвольної армії PLA Daily, система дає змогу пілотам проводити безперервні навчальні бої з умовним противником за підтримки безпілотних «вірних ведених». Тренажер відтворює складні умови поля бою, зокрема кілька хвиль цілей, що наближаються, та електромагнітні перешкоди.

У публікації PLA Daily не уточнювали тип винищувача, на якому тренуються льотчики бригади. Водночас матеріал супроводжувала фотографія Shenyang J-16, який, згідно з підписом до знімка, приписаний до цього підрозділу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередні випробування

У грудні 2025 року PLA Daily також описувала тренування пілота Центрального театрального командування. У симуляторі він взаємодіяв зі згенерованими системою дронами супроводу та брав участь у серії навчальних боїв із військовими, які працювали з реальною технікою за тисячі кілометрів.

Дослідження China Aerospace Studies Institute Військово-повітряних сил США, опубліковане в червні, вказувало, що китайські авіаційні частини брали участь у перевірці методів бойового застосування систем взаємодії пілотованої та безпілотної авіації щонайменше з 2024 року. Дев’ята авіаційна бригада Східного театрального командування підтримувала перевірку нових методів для винищувачів J-20, зокрема скоординованих операцій проникнення.

У листопаді 2025 року ВПС Китаю вперше публічно продемонстрували цю технологію у рекламному відео. У кадрі малопомітний безпілотник Gongji-11, кодова назва Xuanlong 08, летів у строю та взаємодіяв із винищувачем Chengdu J-20 і літаком радіоелектронної боротьби J-16D. Раніше цього місяця китайський державний телеканал CCTV також показав GJ-11 у взаємодії з J-16 та, в окремих епізодах, із J-20.

Читай нас у