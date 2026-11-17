Колишній міністр охорони здоров’я Алан Мілберн представив у Великій Британії звіт із пропозиціями щодо працевлаштування молоді. За його оцінкою, план щороку заощаджуватиме державі лише £200 млн, оскільки майже всі кошти від скорочення соціальних виплат мають спрямувати на нову систему підтримки працевлаштування, повідомляє The Guardian.

Нова система підтримки

Мілберн пропонує створити службу можливостей для молоді, яка надаватиме консультації та підтримку, щоб кожна молода людина мала гарантований шлях до освіти, професійного навчання або роботи. На її фінансування планують витрачати майже £2 млрд на рік.

Пропозиції також передбачають понад £2 млрд на створення нових курсів професійного навчання та програм учнівства. Ще £1 млрд мають становити прямі виплати й податкові пільги для компаній, які найматимуть молодих працівників.

Зміни у виплатах

Нову систему пропонують фінансувати переважно через скорочення виплат через інвалідність і хворобу для людей віком до 25 років та заміну їх єдиною молодіжною допомогою. Її розмір буде значно нижчим за деякі виплати, доступні нині.

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Згідно з рекомендаціями, люди віком від 18 до 24 років більше не зможуть претендувати на виплати Personal Independence Payment. Нову допомогу зможуть отримувати лише ті, чиї стани здоров’я є усталеними, значними та тривалими.

За розрахунками Мілберна, до 2036–2037 років скорочення виплат має заощадити £3,6 млрд, а вищі податкові надходження — принести ще £2,4 млрд. Ці кошти майже повністю покриють оцінену в £5,8 млрд вартість нової системи.

Масштаб проблеми

Мілберн почав огляд минулого року на тлі зростання кількості молодих людей, які не навчаються, не працюють і не проходять професійної підготовки. Раніше цього року їхня кількість сягнула 1 млн, або 13% молоді — це вищий показник, ніж у будь-якій європейській країні, крім Румунії.

Автор звіту заявив, що його підхід має перенести державні витрати з компенсації економічної неактивності на створення шляхів виходу з неї. Він також застеріг, що швидші скорочення виплат можуть призвести до зубожіння молодих людей, погіршення житлових умов і стану здоров’я.

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