Były minister zdrowia Alan Milburn przedstawił w Wielkiej Brytanii raport z propozycjami dotyczącymi zatrudnienia młodzieży. Według jego oceny plan będzie przynosił państwu oszczędności w wysokości zaledwie £200 mln rocznie, ponieważ niemal wszystkie środki z cięć świadczeń socjalnych mają zostać skierowane na nowy system wsparcia zatrudnienia, informuje The Guardian.

Nowy system wsparcia

Milburn proponuje utworzenie służby możliwości dla młodzieży, która będzie zapewniać doradztwo i wsparcie, aby każda młoda osoba miała zagwarantowaną ścieżkę do edukacji, szkolenia zawodowego lub pracy. Na jej finansowanie planuje się wydawać prawie £2 mld rocznie.

Propozycje przewidują również ponad £2 mld na utworzenie nowych kursów szkolenia zawodowego i programów praktyk. Kolejny £1 mld mają stanowić bezpośrednie płatności i ulgi podatkowe dla firm zatrudniających młodych pracowników.

Zmiany w świadczeniach

Nowy system proponuje się finansować głównie poprzez ograniczenie świadczeń z tytułu niepełnosprawności i choroby dla osób poniżej 25. roku życia oraz zastąpienie ich jednym świadczeniem dla młodzieży. Jego wysokość będzie znacznie niższa niż niektórych świadczeń dostępnych obecnie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zgodnie z zaleceniami osoby w wieku od 18 do 24 lat nie będą już mogły ubiegać się o świadczenia Personal Independence Payment. Nowe świadczenie będą mogły otrzymywać wyłącznie osoby, których stan zdrowia jest ustalony, znaczący i długotrwały.

Według wyliczeń Milburna do lat 2036–2037 cięcia świadczeń mają przynieść oszczędności w wysokości £3,6 mld, a wyższe wpływy podatkowe — kolejne £2,4 mld. Środki te niemal w całości pokryją szacowany na £5,8 mld koszt nowego systemu.

Skala problemu

Milburn rozpoczął przegląd w ubiegłym roku w związku ze wzrostem liczby młodych ludzi, którzy nie uczą się, nie pracują ani nie odbywają szkolenia zawodowego. Wcześniej w tym roku ich liczba osiągnęła 1 mln, czyli 13% młodzieży — jest to wyższy wskaźnik niż w każdym europejskim kraju poza Rumunią.

Autor raportu stwierdził, że jego podejście ma przenieść wydatki publiczne z rekompensowania bierności ekonomicznej na tworzenie dróg wyjścia z niej. Ostrzegł również, że szybsze cięcia świadczeń mogą doprowadzić do zubożenia młodych ludzi oraz pogorszenia warunków mieszkaniowych i stanu zdrowia.

Czytaj nas na