英国前卫生大臣艾伦·米尔本提交了一份关于青年就业建议的报告。据他估计，该计划每年将仅为政府节省2亿英镑，因为削减社会福利所节省的几乎所有资金都将投向新的就业支持体系，《卫报》报道。

新的支持体系

米尔本提议建立青年机会服务机构，为年轻人提供咨询和支持，以确保每一名年轻人都有通往教育、职业培训或工作的保障路径。该机构的资金计划每年投入近20亿英镑。

这些建议还规定，投入超过20亿英镑用于开设新的职业培训课程和学徒计划。另有10亿英镑将由向雇用年轻员工的公司提供的直接补贴和税收优惠构成。

福利变化

新体系拟主要通过削减25岁以下人群的残障和疾病福利，并以单一青年补助取代这些福利来筹资。该补助金额将显著低于目前可获得的部分福利。

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根据建议，18至24岁的人将不再能够申请个人独立支付福利（Personal Independence Payment）。只有健康状况已确定、严重且长期的人才能获得新的补助。

根据米尔本的计算，到2036—2037年，削减福利预计将节省36亿英镑，而更高的税收收入预计将再带来24亿英镑。这些资金将几乎完全覆盖新体系估计为58亿英镑的成本。

问题规模

在既未接受教育、未就业、也未参加职业培训的年轻人数量增加的背景下，米尔本于去年启动了这项审查。今年早些时候，这一群体人数达到100万，占年轻人的13%——这一比例高于除罗马尼亚外的任何欧洲国家。

报告作者表示，他的方法应将公共支出从补偿经济不活跃转向创造摆脱这种状态的途径。他还警告说，更快削减福利可能导致年轻人陷入贫困、住房条件恶化和健康状况变差。

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