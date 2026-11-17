Бывший министр здравоохранения Алан Милберн представил в Великобритании доклад с предложениями по трудоустройству молодёжи. По его оценке, план будет экономить государству лишь £200 млн в год, поскольку почти все средства от сокращения социальных выплат должны быть направлены на новую систему поддержки трудоустройства, сообщает The Guardian.

Новая система поддержки

Милберн предлагает создать службу возможностей для молодёжи, которая будет предоставлять консультации и поддержку, чтобы каждый молодой человек имел гарантированный путь к образованию, профессиональному обучению или работе. На её финансирование планируется тратить почти £2 млрд в год.

Предложения также предусматривают более £2 млрд на создание новых курсов профессионального обучения и программ ученичества. Ещё £1 млрд должны составить прямые выплаты и налоговые льготы для компаний, нанимающих молодых работников.

Изменения в выплатах

Новую систему предлагают финансировать преимущественно за счёт сокращения выплат по инвалидности и болезни для людей младше 25 лет и замены их единым молодёжным пособием. Его размер будет значительно ниже некоторых выплат, доступных сейчас.

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Согласно рекомендациям, люди в возрасте от 18 до 24 лет больше не смогут претендовать на выплаты Personal Independence Payment. Новое пособие смогут получать только те, чьи состояния здоровья являются установленными, значительными и долгосрочными.

По расчётам Милберна, к 2036–2037 годам сокращение выплат должно сэкономить £3,6 млрд, а более высокие налоговые поступления — принести ещё £2,4 млрд. Эти средства почти полностью покроют оценочную стоимость новой системы в £5,8 млрд.

Масштаб проблемы

Милберн начал обзор в прошлом году на фоне роста числа молодых людей, которые не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку. Ранее в этом году их число достигло 1 млн, или 13% молодёжи — это более высокий показатель, чем в любой европейской стране, кроме Румынии.

Автор доклада заявил, что его подход должен перенести государственные расходы с компенсации экономической неактивности на создание путей выхода из неё. Он также предупредил, что более быстрые сокращения выплат могут привести к обнищанию молодых людей, ухудшению жилищных условий и состояния здоровья.

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