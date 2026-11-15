在菲律宾马尼拉，东盟与中国初步商定了南海行为准则谈判文本约80%的内容。菲律宾外交部长特蕾莎·拉扎罗11月15日在第49届东盟领导人峰会首日结束后表示，Channel NewsAsia报道。

拉扎罗表示，谈判尚未完成：东盟成员国与中国立场不一，加之需要更多时间，因此无法在2026年完成该文件的商定。她认为，完成这项工作可能还需要五到六个月。2027年，东盟轮值主席国将移交新加坡，这名菲律宾外交官表示相信，谈判可能在明年完成。

争议海域的规则

该准则旨在制定缓解南海紧张局势的规则。北京广泛的海洋主张与多个东南亚国家的主张在该海域重叠。菲律宾与中国多次在这片海域发生冲突，这里是全球重要航运航线之一。

马来西亚、越南和文莱也提出了与中国主张重叠的主张。印度尼西亚不是主张国，但在位于南海边缘的北纳土纳海域，也曾发生印尼海岸警卫队与中国渔船的冲突。

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谈判代表还初步商定，2002年《南海各方行为宣言》将如何与未来准则相衔接。该宣言将成为准则的基础，而准则本身将包含关于各方行为、务实海上合作以及海上分歧管理机制的更详细规定，而非解决领土主张。

缅甸与跨境烟霾

东盟领导人还商定了与缅甸接触以及可能恢复其全面政治代表权的分阶段方案。这将取决于缅甸2021年军事政变后通过的东盟“五点共识”落实工作是否取得持续进展。尤其是，该组织将评估结束敌对行动方面的进展。

此外，峰会与会者呼吁加强对造成跨境烟霾的森林火灾责任企业和个人的行动。这些烟霾影响新加坡、马来西亚部分地区、文莱和菲律宾。他们还呼吁东盟国家优先批准关于设立东盟跨境烟霾污染控制协调中心的协议，该中心计划设在印度尼西亚。

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