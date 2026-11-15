W Manili na Filipinach ASEAN i Chiny wstępnie uzgodniły około 80% tekstu negocjacyjnego kodeksu postępowania na Morzu Południowochińskim. Poinformowała o tym 15 listopada po pierwszym dniu 49. Szczytu Przywódców ASEAN minister spraw zagranicznych Filipin Theresa Lazaro, podaje Channel NewsAsia.

Według Lazaro negocjacje nie zostały jeszcze zakończone: różne stanowiska państw członkowskich ASEAN i Chin, a także potrzeba dodatkowego czasu, uniemożliwiły sfinalizowanie uzgodnień dokumentu w 2026 roku. Zasugerowała, że do zakończenia prac może być potrzebne jeszcze pięć–sześć miesięcy. W 2027 roku przewodnictwo w ASEAN przejdzie do Singapuru, a filipińska dyplomatka wyraziła przekonanie, że negocjacje mogą zakończyć się w przyszłym roku.

Zasady dla spornych wód

Kodeks ma ustanowić zasady łagodzenia napięć na Morzu Południowochińskim, gdzie szerokie roszczenia morskie Pekinu krzyżują się z roszczeniami kilku państw Azji Południowo-Wschodniej. Filipiny i Chiny wielokrotnie ścierały się na tych wodach, które należą do ważnych światowych szlaków żeglugowych.

Malezja, Wietnam i Brunei również mają roszczenia nakładające się na chińskie. Indonezja nie jest państwem zgłaszającym roszczenia, jednak na wodach Północnej Natuny, położonych na obrzeżu Morza Południowochińskiego, odnotowano także starcia indonezyjskiej straży przybrzeżnej z chińskimi statkami rybackimi.

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Negocjatorzy wstępnie uzgodnili także, w jaki sposób Deklaracja w sprawie postępowania stron na Morzu Południowochińskim z 2002 roku będzie odnosić się do przyszłego kodeksu. Deklaracja ma stać się jego podstawą, a sam kodeks ma zawierać bardziej szczegółowe postanowienia dotyczące postępowania stron, praktycznej współpracy morskiej oraz mechanizmów zarządzania rozbieżnościami na morzu, a nie rozstrzygania roszczeń terytorialnych.

Mjanma i transgraniczny smog

Przywódcy ASEAN uzgodnili również etapowe podejście do współpracy z Mjanmą i ewentualnego przywrócenia jej pełnej reprezentacji politycznej. Będzie to zależeć od trwałych postępów we wdrażaniu Pięciopunktowego Konsensusu ASEAN, przyjętego po wojskowym zamachu stanu w Mjanmie w 2021 roku. W szczególności stowarzyszenie będzie oceniać postępy w zakończeniu działań wojennych.

Oddzielnie uczestnicy szczytu wezwali do wzmocnienia działań przeciwko firmom i osobom odpowiedzialnym za pożary lasów, które powodują transgraniczny smog w Singapurze, części Malezji, Brunei i na Filipinach. Wezwali również państwa ASEAN do nadania priorytetu ratyfikacji porozumienia o utworzeniu Centrum Koordynacyjnego ASEAN ds. Kontroli Transgranicznego Zanieczyszczenia Smogiem, które ma zostać zlokalizowane w Indonezji.

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