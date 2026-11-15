В Маниле, на Филиппинах, АСЕАН и Китай предварительно согласовали около 80% переговорного текста кодекса поведения в Южно-Китайском море. Об этом 15 ноября после первого дня 49-го саммита лидеров АСЕАН заявила министр иностранных дел Филиппин Тереза Ласаро, сообщает Channel NewsAsia.

По словам Ласаро, переговоры еще не завершены: различные позиции государств-членов АСЕАН и Китая, а также необходимость дополнительного времени не позволили завершить согласование документа в 2026 году. Она предположила, что для завершения работы может потребоваться еще пять-шесть месяцев. В 2027 году председательство в АСЕАН перейдет к Сингапуру, и филиппинский дипломат выразила уверенность, что переговоры могут завершиться в следующем году.

Правила для спорных вод

Кодекс должен установить правила для урегулирования напряженности в Южно-Китайском море, где широкие морские претензии Пекина пересекаются с претензиями нескольких стран Юго-Восточной Азии. Филиппины и Китай неоднократно конфликтовали в этой акватории, которая является одним из важных мировых судоходных маршрутов.

Малайзия, Вьетнам и Бруней также имеют претензии, пересекающиеся с китайскими. Индонезия не является государством-претендентом, однако в водах Северной Натуны, расположенных на границе Южно-Китайского моря, также фиксировались столкновения индонезийской береговой охраны с китайскими рыболовными судами.

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Переговорщики также предварительно договорились о том, как Декларация о поведении сторон в Южно-Китайском море 2002 года будет соотноситься с будущим кодексом. Декларация должна стать его основой, а сам кодекс — содержать более подробные положения о поведении сторон, практическом морском сотрудничестве и механизмах управления разногласиями на море, а не урегулирования территориальных претензий.

Мьянма и трансграничный смог

Лидеры АСЕАН также согласовали поэтапный подход к взаимодействию с Мьянмой и возможному восстановлению ее полного политического представительства. Это будет зависеть от устойчивого прогресса в выполнении Пятиточечного консенсуса АСЕАН, принятого после военного переворота в Мьянме в 2021 году. В частности, объединение будет оценивать прогресс в прекращении боевых действий.

Отдельно участники саммита призвали усилить действия против компаний и лиц, ответственных за лесные пожары, вызывающие трансграничный смог в Сингапуре, отдельных частях Малайзии, Брунее и на Филиппинах. Они также призвали государства АСЕАН уделить первоочередное внимание ратификации соглашения о создании Координационного центра АСЕАН по контролю за трансграничным загрязнением смогом, который планируется разместить в Индонезии.

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