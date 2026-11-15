АСЕАН і Китай попередньо погодили 80% тексту кодексу — Channel NewsAsia

У Манілі, на Філіппінах, АСЕАН і Китай попередньо погодили близько 80% переговорного тексту кодексу поведінки у Південнокитайському морі. Про це 15 листопада після першого дня 49-го саміту лідерів АСЕАН заявила міністерка закордонних справ Філіппін Тереза Ласаро, повідомляє Channel NewsAsia.

За словами Ласаро, переговори ще не завершені: різні позиції держав-членів АСЕАН і Китаю, а також потреба в додатковому часі не дали змоги завершити погодження документа у 2026 році. Вона припустила, що для завершення роботи може знадобитися ще п’ять-шість місяців. У 2027 році головування в АСЕАН перейде до Сінгапуру, і філіппінська дипломатка висловила впевненість, що переговори можуть завершитися наступного року.

Правила для спірних вод

Кодекс має встановити правила для врегулювання напруженості у Південнокитайському морі, де широкі морські претензії Пекіна перетинаються з претензіями кількох країн Південно-Східної Азії. Філіппіни та Китай неодноразово конфліктували у цій акваторії, яка є одним із важливих світових судноплавних маршрутів.

Малайзія, В’єтнам і Бруней також мають претензії, що перетинаються з китайськими. Індонезія не є державою-претендентом, однак у водах Північної Натуни, розташованих на межі Південнокитайського моря, також фіксувалися зіткнення індонезійської берегової охорони з китайськими рибальськими суднами.

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Переговорники також попередньо домовилися, як Декларація про поведінку сторін у Південнокитайському морі 2002 року співвідноситиметься з майбутнім кодексом. Декларація має стати його основою, а сам кодекс — містити докладніші положення щодо поведінки сторін, практичної морської співпраці та механізмів управління розбіжностями на морі, а не врегулювання територіальних претензій.

М’янма та транскордонний смог

Лідери АСЕАН також погодили поетапний підхід до взаємодії з М’янмою та можливого відновлення її повного політичного представництва. Це залежатиме від сталого прогресу у виконанні П’ятиточкового консенсусу АСЕАН, ухваленого після військового перевороту в М’янмі у 2021 році. Зокрема, об’єднання оцінюватиме прогрес у припиненні бойових дій.

Окремо учасники саміту закликали посилити дії проти компаній і осіб, відповідальних за лісові пожежі, які спричиняють транскордонний смог у Сінгапурі, частинах Малайзії, Брунеї та на Філіппінах. Вони також закликали держави АСЕАН надати пріоритет ратифікації угоди про створення Координаційного центру АСЕАН з контролю за транскордонним забрудненням смогом, який планують розмістити в Індонезії.

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