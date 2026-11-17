汽车制造商现代将于11月19日在美国洛杉矶发布面向美国市场的新一代伊兰特轿车。该车型的汽油版将为2027款，混合动力版将为2028款。发布会将在洛杉矶会议中心举行的AutoMobility LA车展上举行，直播将于太平洋时间9:05开始。

据Motor1报道，该轿车已在韩国以Avante之名发布。洛杉矶活动将成为该车型面向美国消费者的正式发布会。现代尚未公布该车型在美国市场的技术规格、价格和开始销售日期。

根据公司信息，现代汽车北美公司总裁兼首席执行官兰迪·帕克、设计负责人布拉德·阿诺德以及产品规划部门代表奥拉比西·博伊尔将参加新闻发布会。活动将于太平洋时间9:05至9:35举行。

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更新后的设计

现代在预告图中展示了该车的前部：发动机盖角落沿线设有细长灯带，车头设计也更加棱角分明。这种设计不同于现款伊兰特较为柔和的轮廓，并与韩国版Avante的更新相呼应。

发动机和多媒体系统

韩国版Avante提供最大功率147马力的2.0升汽油发动机，以及最大功率155马力的1.6升混合动力系统。预计这些动力系统将得到保留，但现代尚未确认美国版的动力和燃油经济性数据。

预计伊兰特还将配备更宽敞的车厢和更大的显示屏，搭载基于Android的Pleos Connect信息娱乐系统及Gleo人工智能助手。不过，这些功能目前尚未确认将用于美国市场车型。两款伊兰特将在车展公众开放日期间与新款途胜一同亮相现代展台。

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