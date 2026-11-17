Producent samochodów Hyundai 19 listopada zaprezentuje w Los Angeles w USA nową generację sedana Elantra przeznaczoną na rynek amerykański. Benzynowa wersja modelu będzie rocznikiem modelowym 2027, a hybrydowa — 2028. Prezentacja odbędzie się podczas wystawy AutoMobility LA w Los Angeles Convention Center, a transmisja rozpocznie się o 9:05 czasu pacyficznego.

Jak podaje Motor1, sedan został już zaprezentowany w Korei Południowej pod nazwą Avante. Wydarzenie w Los Angeles będzie oficjalną prezentacją modelu dla amerykańskich nabywców. Hyundai nie ujawnił jeszcze dla rynku USA specyfikacji technicznej, cen ani daty rozpoczęcia sprzedaży.

Według danych firmy w konferencji prasowej wezmą udział prezes i dyrektor generalny Hyundai Motor North America Randy Parker, szef designu Brad Arnold oraz przedstawicielka działu planowania produktów Olabisi Boyle. Wydarzenie potrwa od 9:05 do 9:35 czasu pacyficznego.

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Odświeżony design

Na zapowiedzi Hyundai pokazał przednią część samochodu z cienkimi pasami świetlnymi biegnącymi wzdłuż narożników maski oraz bardziej kanciastą stylistyką przodu. Taki design różni się od łagodniejszych kształtów obecnej Elantry i odpowiada zmianom koreańskiej Avante.

Silniki i multimedia

Koreańska Avante jest oferowana z 2,0-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 147 KM oraz z hybrydowym układem napędowym o pojemności 1,6 l i mocy 155 KM. Oczekuje się, że jednostki te zostaną zachowane, jednak Hyundai nie potwierdził parametrów mocy i oszczędności paliwa dla wersji amerykańskiej.

Oczekuje się również, że Elantra otrzyma przestronniejsze wnętrze i większy ekran z systemem multimedialnym Pleos Connect opartym na Androidzie oraz asystentem AI Gleo. Jednocześnie funkcje te nie zostały jeszcze potwierdzone dla modelu na rynku USA. Obie wersje Elantry zostaną pokazane na stoisku Hyundai podczas dni otwartych salonu samochodowego wraz z nowym Tucsonem.

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