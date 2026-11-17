Автопроизводитель Hyundai 19 ноября представит в Лос-Анджелесе, США, новое поколение седана Elantra для американского рынка. Бензиновая версия модели будет 2027 модельного года, а гибридная — 2028-го. Презентация состоится на выставке AutoMobility LA в конференц-центре Лос-Анджелеса, а трансляция начнется в 9:05 по тихоокеанскому времени.

Как сообщает Motor1, в Южной Корее седан уже представили под названием Avante. Мероприятие в Лос-Анджелесе станет официальной презентацией модели для американских покупателей. Hyundai пока не раскрыла для рынка США технические характеристики, цены и дату начала продаж.

По данным компании, в пресс-конференции примут участие президент и генеральный директор Hyundai Motor North America Ренди Паркер, руководитель дизайна Брэд Арнольд и представительница направления планирования продуктов Олабиси Бойл. Мероприятие продлится с 9:05 до 9:35 по тихоокеанскому времени.

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Обновленный дизайн

В тизере Hyundai показала переднюю часть автомобиля с тонкими световыми полосами вдоль углов капота и более угловатым оформлением передней части. Такой дизайн отличается от более мягких очертаний нынешней Elantra и соответствует обновлению корейской Avante.

Двигатели и мультимедиа

Корейская Avante предлагается с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 л. с. и гибридной установкой объемом 1,6 л мощностью 155 л. с. Ожидается, что эти агрегаты сохранятся, однако Hyundai не подтвердила показатели мощности и экономичности для американской версии.

Для Elantra также ожидаются более просторный салон и более крупный дисплей с информационно-развлекательной системой Pleos Connect на базе Android и ИИ-ассистентом Gleo. В то же время эти функции для модели на рынке США пока не подтверждены. Обе версии Elantra покажут на стенде Hyundai во время публичных дней автосалона вместе с новым Tucson.

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