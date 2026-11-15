一项实验室研究显示，一种用于治疗骨质疏松症的双膦酸盐类药物，阻止了斑马鱼脊柱中病理性矿物质沉积。这类沉积可使脊柱组织变得僵硬，并导致椎骨融合，ScienceDaily报道。

椎间盘退变模型

爱丁堡大学和布里斯托大学的科学家研究了缺少与IX型胶原蛋白相关基因功能性拷贝的鱼。IX型胶原蛋白有助于维持椎间盘的结构完整性——椎间盘是位于椎骨之间的组织，能够缓冲负荷、分散重量并确保脊柱活动性。

此前，这一基因的变异曾与椎间盘问题的早期发展有关。随着经过基因改造的鱼老化，椎骨之间积累了异常的矿物质沉积物，邻近椎骨发生融合。

研究人员还发现，损伤在矿化出现之前就已开始。首先，为脊柱发育期间提供支撑的结构层发生破坏，科学家认为，这可能为随后组织硬化创造了条件。

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代谢变化

基因活性分析显示，脂肪代谢、mTOR信号系统、磷酸盐调控以及维生素A信号通路发生了变化。作者得出结论，椎间盘退变可能不仅与组织逐渐磨损有关，还与营养物质代谢、细胞生长和矿物质调控的紊乱有关。

除双膦酸盐外，在限制食物摄入量以及使用抑制脂肪代谢的药物后，研究人员在鱼中观察到更少的椎骨融合。这些结果表明，脂肪代谢和磷酸盐调控是进一步研究的可能方向。

结果的局限性

这项研究是在斑马鱼而非人类身上进行的。因此，它并不能证明双膦酸盐、饮食限制或影响脂肪代谢能够安全地预防或减缓患者的椎间盘退变。

该研究在Arthritis UK和BBSRC的支持下发表在《Communications Biology》期刊上。研究负责人、爱丁堡大学遗传学与癌症研究所的埃丽卡·凯格博士指出，鱼类实验结果表明存在几种可能减缓脊柱硬化的方法，但仍需要进一步研究。

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