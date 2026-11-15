Lek z grupy bisfosfonianów, stosowany w leczeniu osteoporozy, zapobiegł patologicznemu odkładaniu się minerałów w kręgosłupie danio pręgowanego w badaniu laboratoryjnym. Takie odkładanie się może usztywniać tkanki kręgosłupa i powodować zrost kręgów, informuje ScienceDaily.

Model degeneracji dysków

Naukowcy z Uniwersytetów w Edynburgu i Bristolu badali ryby bez funkcjonalnej kopii genu związanego z kolagenem IX. Kolagen IX pomaga utrzymać integralność strukturalną krążków międzykręgowych — tkanek między kręgami, które amortyzują obciążenia, rozkładają ciężar i zapewniają ruchomość kręgosłupa.

Wariacje tego genu wcześniej wiązano z wczesnym rozwojem problemów z krążkami międzykręgowymi. W miarę starzenia się genetycznie zmodyfikowanych ryb między kręgami gromadziły się nieprawidłowe złogi mineralne, a sąsiednie kręgi zrastały się.

Badacze ustalili również, że uszkodzenie zaczynało się przed pojawieniem się mineralizacji. Najpierw rozpadała się warstwa strukturalna, która zapewnia oparcie podczas rozwoju kręgosłupa, co zdaniem naukowców mogło stworzyć warunki do późniejszego twardnienia tkanek.

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Zmiany w metabolizmie

Analiza aktywności genów wykazała zmiany w metabolizmie tłuszczów, systemie sygnalizacji mTOR, regulacji fosforanów i szlakach sygnalizacyjnych witaminy A. Autorzy doszli do wniosku, że degeneracja krążków międzykręgowych może być związana nie tylko ze stopniowym zużyciem tkanek, lecz także z zaburzeniami metabolizmu składników odżywczych, wzrostu komórek i regulacji minerałów.

Oprócz bisfosfonianów mniej zrostów kręgów u ryb obserwowano przy ograniczeniu ilości pokarmu oraz po zastosowaniu leków hamujących metabolizm tłuszczów. Wyniki te wskazują na metabolizm tłuszczów i regulację fosforanów jako możliwe kierunki dalszych badań.

Ograniczenia wyników

Badanie przeprowadzono na danio pręgowanym, a nie na ludziach. Nie dowodzi ono zatem, że bisfosfoniany, ograniczenie diety lub wpływanie na metabolizm tłuszczów mogą bezpiecznie zapobiegać degeneracji krążków międzykręgowych u pacjentów lub ją spowalniać.

Pracę opublikowano w czasopiśmie Communications Biology przy wsparciu Arthritis UK i BBSRC. Kierowniczka badania, dr Erika Cague z Instytutu Genetyki i Raka Uniwersytetu w Edynburgu, zaznaczyła, że wyniki uzyskane u ryb wskazują na kilka możliwych sposobów spowolnienia twardnienia kręgosłupa, jednak wymagają dalszych badań.

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