Препарат из класса бисфосфонатов, применяемый для лечения остеопороза, предотвратил патологическое отложение минералов в позвоночнике рыбок данио в лабораторном исследовании. Такое отложение может делать ткани позвоночника жёсткими и вызывать сращение позвонков, сообщает ScienceDaily.

Модель дегенерации дисков

Учёные из Университетов Эдинбурга и Бристоля изучали рыбок без функциональной копии гена, связанного с коллагеном IX. Коллаген IX помогает поддерживать структурную целостность межпозвоночных дисков — тканей между позвонками, которые амортизируют нагрузки, распределяют вес и обеспечивают подвижность позвоночника.

Вариации этого гена ранее связывали с ранним развитием проблем с межпозвоночными дисками. По мере старения генетически изменённых рыбок между позвонками накапливались аномальные минеральные отложения, а соседние позвонки срастались.

Исследователи также установили, что повреждение начиналось до появления минерализации. Сначала разрушался структурный слой, обеспечивающий опору во время развития позвоночника, что, по мнению учёных, могло создать условия для последующего затвердевания тканей.

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Изменения в обмене веществ

Анализ активности генов показал изменения в метаболизме жиров, сигнальной системе mTOR, регуляции фосфатов и сигнальных путях витамина A. Авторы пришли к выводу, что дегенерация межпозвоночных дисков может быть связана не только с постепенным износом тканей, но и с нарушениями обмена питательных веществ, роста клеток и регуляции минералов.

Помимо бисфосфонатов, меньше сращений позвонков у рыбок наблюдали при ограничении количества пищи и после применения препаратов, подавлявших метаболизм жиров. Эти результаты указывают на метаболизм жиров и регуляцию фосфатов как на возможные направления дальнейших исследований.

Ограничения результатов

Исследование провели на рыбках данио, а не на людях. Поэтому оно не доказывает, что бисфосфонаты, ограничение питания или воздействие на метаболизм жиров могут безопасно предотвращать или замедлять дегенерацию межпозвоночных дисков у пациентов.

Работа опубликована в журнале Communications Biology при поддержке Arthritis UK и BBSRC. Руководительница исследования доктор Эрика Кейг из Института генетики и рака Университета Эдинбурга отметила, что результаты на рыбках указывают на несколько возможных способов замедлить затвердевание позвоночника, однако требуют дальнейшего изучения.

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