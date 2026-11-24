德国联邦国防军计划在俄罗斯这一侵略国在太空部署核武器的情况下，使用电子战手段和进攻性网络手段。《明镜周刊》报道称，消息来自德国联邦国防军网络与信息空间司令部的一名代表。

电子战和网络手段

该司令部代表表示，德国军方可以干扰信号、致盲系统并实施网络干预。这涉及阻断传往卫星的信号，以及利用进攻性网络手段使卫星或地面站失效。这类行动的目的是阻止敌方命令的传递。

为应对此类威胁，德国联邦国防军计划组建两个具备太空反制能力的电子战营。该司令部代表强调，这并非指动能手段，即对物体进行物理摧毁。德国坚持避免产生太空碎片的政策。

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关于Sputnik-S的数据

此前，WDR、NDR和《南德意志报》报道称，俄罗斯据称计划在未来几周发射Sputnik-S卫星，根据这些信息，该卫星将配备核装药。媒体称，该装置已经建成，并已在莫斯科地区存放了一段时间。数个北约国家最近交换了相关情报数据，德国政府也获悉了这些信息。

网络与信息空间领域副总监、少将阿明·弗莱施曼向法新社表示，他认为俄罗斯拥有在太空部署核武器能力的可能性是现实的。据他称，其引爆将波及欧亚大陆上空低地球轨道上的所有卫星，包括俄罗斯卫星，并将对平民生活和德国联邦国防军的军事能力造成严重后果。

弗莱施曼还警告称，德国可能面临大规模后果，包括电力中断以及通信和导航受到严重限制。他将加强系统保护列为准备方案之一，但指出这将需要大量开支。

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