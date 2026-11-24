W Niemczech Bundeswehra planuje zastosować środki walki radioelektronicznej oraz ofensywne środki cybernetyczne, jeśli Rosja, państwo-agresor, rozmieści broń jądrową w kosmosie. Informuje o tym Der Spiegel, powołując się na przedstawiciela Dowództwa Cybernetycznej i Informacyjnej Przestrzeni Bundeswehry.

Środki radioelektroniczne i cybernetyczne

Według przedstawiciela dowództwa niemieckie wojsko może zakłócać sygnały, oślepiać systemy i przeprowadzać ingerencje cybernetyczne. Chodzi o blokowanie sygnałów wysyłanych do satelitów, a także o unieruchamianie satelitów lub stacji naziemnych za pomocą ofensywnych środków cybernetycznych. Celem takich działań jest niedopuszczenie do przekazania rozkazu przeciwnika.

Aby przeciwdziałać takim zagrożeniom, Bundeswehra planuje utworzyć dwa bataliony walki radioelektronicznej dysponujące zdolnościami przeciwdziałania w kosmosie. Przedstawiciel dowództwa podkreślił, że nie chodzi o środki kinetyczne, czyli fizyczne niszczenie obiektów. Niemcy prowadzą politykę unikania tworzenia kosmicznych śmieci.

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Dane dotyczące Sputnik-S

Wcześniej WDR, NDR i Süddeutsche Zeitung podały, że Rosja rzekomo planuje w najbliższych tygodniach wystrzelić satelitę Sputnik-S, który według tych danych ma być wyposażony w ładunek jądrowy. Media twierdziły, że urządzenie zostało już skonstruowane i od pewnego czasu jest przechowywane w rejonie Moskwy. Kilka państw NATO niedawno wymieniło się odpowiednimi danymi wywiadowczymi, a rząd Niemiec został o nich poinformowany.

Zastępca inspektora obszaru cybernetycznego i informacyjnego, generał major Armin Fleischmann, powiedział AFP, że uważa za realne posiadanie przez Rosję możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kosmosie. Jak zaznaczył, jej detonacja dotknęłaby wszystkich satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej nad Eurazją, w tym rosyjskich, oraz miałaby poważne konsekwencje dla życia cywilnego i zdolności wojskowych Bundeswehry.

Fleischmann ostrzegł również przed możliwymi skutkami na dużą skalę dla Niemiec, w tym przerwami w dostawach energii elektrycznej oraz znacznymi ograniczeniami łączności i nawigacji. Jako jeden z wariantów przygotowań wskazał wzmocnienie ochrony systemów, lecz zaznaczył, że będzie to wymagało znacznych nakładów.

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