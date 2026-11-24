В Германии Бундесвер в случае размещения Россией, государством-агрессором, ядерного оружия в космосе планирует применить средства радиоэлектронной борьбы и наступательные киберсредства. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на представителя Командования кибернетического и информационного пространства Бундесвера.

Радиоэлектронные и киберсредства

По словам представителя командования, немецкие военные могут глушить сигналы, ослеплять системы и осуществлять кибервмешательства. Речь идет о блокировании сигналов, поступающих к спутникам, а также о выводе из строя спутников или наземных станций с помощью наступательных киберсредств. Цель таких действий — не допустить передачи приказа противника.

Для противодействия таким угрозам Бундесвер планирует сформировать два батальона радиоэлектронной борьбы с возможностями противодействия в космосе. Представитель командования подчеркнул, что речь не идет о кинетических средствах, то есть о физическом уничтожении объектов. Германия придерживается политики предотвращения образования космического мусора.

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Данные о Sputnik-S

Ранее WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung сообщили, что Россия якобы планирует в ближайшие недели запустить спутник Sputnik-S, который, согласно этим данным, должен быть оснащен ядерным зарядом. СМИ утверждали, что аппарат уже сконструирован и некоторое время хранится в районе Москвы. Несколько государств НАТО недавно обменялись соответствующими разведывательными данными, а правительство Германии было о них проинформировано.

Заместитель инспектора сферы кибернетического и информационного пространства генерал-майор Армин Фляйшманн заявил AFP, что считает реалистичным наличие у России возможностей для размещения ядерного оружия в космосе. По его словам, его подрыв затронул бы все спутники на низкой околоземной орбите над Евразией, в том числе российские, и имел бы тяжелые последствия для гражданской жизни и военных возможностей Бундесвера.

Фляйшманн также предупредил о возможных масштабных последствиях для Германии, в частности перебоях с электроэнергией и существенных ограничениях связи и навигации. Одним из вариантов подготовки он назвал усиление защиты систем, но отметил, что это потребует значительных затрат.

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