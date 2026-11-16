BYD将以Dolphin之名把新Seagull引入欧洲——Electrek

BYD计划以Dolphin之名将第二代Seagull电动车引入欧洲市场。该车型不会取代目前在欧洲和英国销售的紧凑型Dolphin Surf，Electrek报道称，消息援引西班牙媒体TestCoches。

新Seagull尺寸更大

在中国，Seagull是BYD最亲民的电动车，起售价约为1万美元。在欧洲和英国市场，该车型的现款版本名为Dolphin Surf，而在其他海外市场则名为Dolphin Mini。截至9月，Seagull、Dolphin Mini和Dolphin Surf的销量已超过24.5万辆。

新Seagull长4205毫米、宽1810毫米、高1570毫米，轴距为2650毫米。它比上一代车型长425毫米，轴距增加150毫米。得益于更大的尺寸，车厢可容纳五名乘客，而不是四名。

在中国，新Seagull提供后轮驱动版本，搭载功率为85千瓦，即114马力，或95千瓦，即127马力的电动机。上一代版本采用前轮驱动，电动机功率为55千瓦。面向中国市场的车型还提供容量为30.1千瓦时和39.2千瓦时的Blade 2.0磷酸铁锂电池，按CLTC工况计算的标称续航里程分别最高可达320公里和420公里。

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快速充电和更新后的内饰

BYD为部分版本提供Flash Charging技术。根据公布的参数，该技术可在五分钟内将电池电量从10%充至70%，并在九分钟内从10%充至97%。最便宜的两款配置将不具备这一功能。

其他更新包括多连杆独立后悬架、15.6英寸中控屏、新的双辐方向盘以及DiLink 150系统。可选配带车顶激光雷达的DiPilot 300驾驶辅助系统，并提供城市导航和自动泊车功能。

现款Dolphin Surf长3990毫米，而Dolphin长4290毫米，因此新车型的尺寸更接近后者。BYD将继续在西班牙和其他欧洲国家销售Dolphin Surf。在欧洲，Dolphin Surf起售价为22,990欧元，而Dolphin的价格约从33,990欧元起。

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