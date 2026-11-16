BYD планирует вывести на европейский рынок электромобиль Seagull второго поколения под названием Dolphin. Эта модель не заменит компактный Dolphin Surf, который сейчас продается в Европе и Великобритании, сообщает Electrek со ссылкой на испанское издание TestCoches.

Новый Seagull стал больше

В Китае Seagull является самым доступным электромобилем BYD: его цена начинается примерно от 10 тыс. долларов. На европейском и британском рынках актуальная версия модели известна как Dolphin Surf, а на других зарубежных рынках — как Dolphin Mini. К сентябрю было продано более 245 тыс. автомобилей Seagull, Dolphin Mini и Dolphin Surf.

Новый Seagull имеет длину 4205 мм, ширину 1810 мм и высоту 1570 мм, а его колесная база составляет 2650 мм. Он на 425 мм длиннее предыдущей модели, а колесная база увеличилась на 150 мм. Благодаря увеличенным габаритам салон рассчитан на пятерых пассажиров вместо четырех.

В Китае новый Seagull предлагается с задним приводом и электромоторами мощностью 85 кВт, или 114 л. с., и 95 кВт, или 127 л. с. Предыдущая версия имела передний привод и мотор мощностью 55 кВт. Также для китайского рынка доступны литий-железо-фосфатные батареи Blade 2.0 емкостью 30,1 кВт·ч и 39,2 кВт·ч с заявленным запасом хода по циклу CLTC до 320 и 420 км соответственно.

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Быстрая зарядка и обновленный салон

Для части версий BYD предлагает технологию Flash Charging. Согласно заявленным характеристикам, она позволяет зарядить батарею с 10% до 70% за пять минут, а с 10% до 97% — за девять минут. Две самые дешевые комплектации этой функции не получат.

Среди других обновлений — многорычажная независимая задняя подвеска, центральный экран диагональю 15,6 дюйма, новое двухспицевое рулевое колесо и система DiLink 150. Опционально доступна система помощи водителю DiPilot 300 с лидаром на крыше, функциями навигации в городе и автоматической парковки.

Нынешний Dolphin Surf имеет длину 3990 мм, тогда как Dolphin — 4290 мм, поэтому новая модель по габаритам ближе к последнему. BYD продолжит продавать Dolphin Surf в Испании и других странах Европы. В Европе Dolphin Surf стоит от 22 990 евро, а Dolphin — примерно от 33 990 евро.

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