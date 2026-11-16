BYD planuje wprowadzić na rynek europejski samochód elektryczny Seagull drugiej generacji pod nazwą Dolphin. Model ten nie zastąpi kompaktowego Dolphina Surf, który jest obecnie sprzedawany w Europie i Wielkiej Brytanii, informuje Electrek, powołując się na hiszpańskie wydanie TestCoches.

Nowy Seagull stał się większy

W Chinach Seagull jest najtańszym samochodem elektrycznym BYD: jego cena zaczyna się od około 10 tys. dolarów. Na rynkach europejskim i brytyjskim aktualna wersja modelu jest znana jako Dolphin Surf, a na innych rynkach zagranicznych — jako Dolphin Mini. Do września sprzedano ponad 245 tys. samochodów Seagull, Dolphin Mini i Dolphin Surf.

Nowy Seagull ma 4205 mm długości, 1810 mm szerokości i 1570 mm wysokości, a jego rozstaw osi wynosi 2650 mm. Jest o 425 mm dłuższy od poprzedniego modelu, a rozstaw osi zwiększył się o 150 mm. Dzięki większym wymiarom kabina jest przeznaczona dla pięciu pasażerów zamiast czterech.

W Chinach nowy Seagull jest oferowany z napędem na tylne koła oraz silnikami elektrycznymi o mocy 85 kW, czyli 114 KM, i 95 kW, czyli 127 KM. Poprzednia wersja miała napęd na przednie koła i silnik o mocy 55 kW. Dla chińskiego rynku dostępne są również litowo-żelazowo-fosforanowe akumulatory Blade 2.0 o pojemności 30,1 kWh i 39,2 kWh, z deklarowanym zasięgiem w cyklu CLTC wynoszącym odpowiednio do 320 i 420 km.

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Szybkie ładowanie i odświeżone wnętrze

Dla części wersji BYD oferuje technologię Flash Charging. Zgodnie z deklarowanymi parametrami umożliwia ona naładowanie akumulatora od 10% do 70% w pięć minut, a od 10% do 97% w dziewięć minut. Dwie najtańsze wersje wyposażenia nie będą miały tej funkcji.

Wśród innych aktualizacji są niezależne wielowahaczowe tylne zawieszenie, centralny ekran o przekątnej 15,6 cala, nowa dwuramienna kierownica oraz system DiLink 150. Opcjonalnie dostępny jest system wspomagania kierowcy DiPilot 300 z lidarem na dachu, funkcjami nawigacji miejskiej i automatycznego parkowania.

Obecny Dolphin Surf ma długość 3990 mm, podczas gdy Dolphin — 4290 mm, dlatego nowy model jest pod względem wymiarów bliższy temu drugiemu. BYD będzie nadal sprzedawać Dolphina Surf w Hiszpanii i innych krajach Europy. W Europie Dolphin Surf kosztuje od 22 990 euro, a Dolphin — około 33 990 euro.

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