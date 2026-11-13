CDC削减得州2920万美元艾滋病病毒预防资金——《国会山报》

美国疾病控制与预防中心（CDC）削减了得克萨斯州艾滋病病毒预防项目2920万美元的资金。《国会山报》报道称，这些资金原本用于支持社区组织支付检测费用、帮助人们获得医疗服务并提供抗病毒药物。

拨款未获续期

这些组织的资金是在2021年拨出的拨款框架内提供的。CDC在该拨款于9月30日到期后未予续期。

政府数据显示，得克萨斯州2022年的新增艾滋病病毒病例比例位居美国最高水平之列。据《国会山报》发布的《得克萨斯论坛报》信息，在由CDC资助的社区组织进行检测时，艾滋病病毒病例的检出率是地方卫生部门进行检测时的三倍。

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美国的艾滋病病毒情况

根据联邦信息面板，截至2022年，美国约有120万人感染艾滋病病毒。种族少数群体和同性恋男性的感染水平较高。当年，与其他男性发生性接触的男性占登记新增病例的67%，近一半新增感染病例出现在美国南部。

唐纳德·特朗普总统的政府也削减了全球应对艾滋病病毒的资金，包括在美国国际开发署（USAID）被撤销之后。该政府大幅削减了联合国艾滋病规划署（UNAIDS）和总统防治艾滋病紧急救援计划（PEPFAR）的资金。

现代治疗方法显著降低了服用抗病毒药物人群的感染水平，并提高了艾滋病病毒感染者的预期寿命。与此同时，至今仍没有能够完全治愈艾滋病病毒的药物。

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