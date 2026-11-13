Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zmniejszyły o 29,2 mln dolarów finansowanie programów profilaktyki HIV w Teksasie. Jak podaje The Hill, środki były przeznaczone dla organizacji społecznych, które opłacają testy, pomagają ludziom uzyskać opiekę medyczną i zapewniają leki przeciwwirusowe.

Grantu nie przedłużono

Finansowanie tych organizacji zapewniano w ramach grantu przyznanego w 2021 roku. CDC nie przedłużyło go po zakończeniu jego okresu obowiązywania 30 września.

Teksas miał jeden z najwyższych wskaźników nowych przypadków HIV w USA w 2022 roku, wynika z danych rządowych. Według informacji The Texas Tribune, przytoczonych przez The Hill, podczas testów w organizacjach społecznych finansowanych przez CDC przypadki HIV wykrywano z częstością trzykrotnie wyższą niż podczas testów prowadzonych przez lokalne departamenty zdrowia.

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Sytuacja HIV w USA

Według federalnego panelu informacyjnego w 2022 roku w USA z HIV żyło około 1,2 mln osób. Wyższe poziomy zakażeń odnotowano wśród mniejszości rasowych i gejów. Mężczyźni, którzy mieli kontakty seksualne z innymi mężczyznami, stanowili 67% zarejestrowanych nowych przypadków w tym roku, a niemal połowę nowych zakażeń odnotowano na Południu USA.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa również ograniczała finansowanie globalnej walki z HIV, w tym po likwidacji Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Znacząco zmniejszyła finansowanie Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) oraz Prezydenckiego Nadzwyczajnego Planu Pomocy w Walce z AIDS (PEPFAR).

Współczesne metody leczenia znacząco obniżyły poziom zakażeń wśród osób przyjmujących leki przeciwwirusowe, a także wydłużyły życie osób z HIV. Jednocześnie nadal nie ma leków, które całkowicie wyleczyłyby HIV.

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