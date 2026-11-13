Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сократили на $29,2 млн финансирование программ профилактики ВИЧ в штате Техас. Как сообщает The Hill, средства предназначались общественным организациям, которые оплачивают тестирование, помогают людям получить медицинскую помощь и обеспечивают противовирусными препаратами.

Грант не продлили

Финансирование этих организаций предоставлялось в рамках гранта, выделенного в 2021 году. CDC не продлили его после истечения срока действия 30 сентября.

Техас имел один из самых высоких показателей новых случаев ВИЧ в США в 2022 году, свидетельствуют правительственные данные. Согласно информации The Texas Tribune, опубликованной The Hill, во время тестирования в общественных организациях, финансируемых CDC, случаи ВИЧ выявляли с показателем втрое выше, чем при тестировании, проводимом местными департаментами здравоохранения.

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Ситуация с ВИЧ в США

Согласно федеральной информационной панели, по состоянию на 2022 год с ВИЧ в США жили примерно 1,2 млн человек. Более высокие уровни инфицирования фиксировались среди расовых меньшинств и геев. Мужчины, имевшие сексуальные контакты с другими мужчинами, составляли 67% зарегистрированных новых случаев в том году, а почти половина новых инфекций была зафиксирована на Юге США.

Администрация президента Дональда Трампа также сокращала финансирование глобального противодействия ВИЧ, в частности после ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID). Она существенно сократила финансирование Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) и Президентского чрезвычайного плана помощи в борьбе со СПИДом (PEPFAR).

Современные методы лечения существенно снизили уровень инфицирования среди людей, принимающих противовирусные препараты, а также увеличили продолжительность жизни людей с ВИЧ. В то же время лекарств, которые полностью излечивали бы ВИЧ, до сих пор нет.

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