芝加哥火焰创下总上座人数纪录——Interia Sport

在美国，足球俱乐部芝加哥火焰在MLS赛季主场和客场比赛的总上座人数方面创下纪录。该队比赛共吸引859 751名观众，而迈阿密国际的数据为1 149 323。正如Interia Sport报道的那样，这些数据得到MLS官方网站统计资料的证实。

连续第四次刷新主场纪录

芝加哥火焰也连续第四次刷新了自身主场比赛上座人数纪录。上个赛季，近399 000名观众来到该俱乐部的球场，而本赛季已有超过419 000人到场。

尽管以3:4不敌哥伦布机员，球队已经确保获得MLS季后赛资格。此前，芝加哥火焰与奥兰多城2:2战平——这场比赛后，俱乐部宣布了新的主场纪录。

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客场比赛上座人数

根据Men in Red 97门户网站的统计，芝加哥火焰在对手场地进行的17场比赛共吸引420 840名观众，场均24 755人。这是联盟中仅次于迈阿密国际的第二高数据，后者的客场比赛场均约有41 000人观看。

记者亚历克斯·卡拉布雷塞认为，罗伯特·莱万多夫斯基的转会是兴趣增长的因素之一。同时，他指出，美国世界杯后人们对MLS兴趣的增加，以及芝加哥火焰在赛季后半段将部分比赛安排在大型NFL体育场举行，也影响了上座人数。

卡拉布雷塞注意到，8月与纽约红牛的平局吸引了大量波兰球迷。芝加哥火焰在纽约和西雅图的比赛，也为主队吸引了当时赛季最多的观众。

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