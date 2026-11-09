В США футбольный клуб Chicago Fire установил рекорд по суммарной посещаемости домашних и выездных матчей в сезоне MLS. Всего игры команды посетили 859 751 зритель, тогда как показатель Inter Miami составил 1 149 323. Как сообщает Interia Sport, эти данные подтверждает статистика на официальном сайте MLS.

Четвёртый подряд домашний рекорд

Chicago Fire также в четвёртый раз подряд обновил собственный рекорд посещаемости домашних матчей. В предыдущем сезоне стадион клуба посетили почти 399 тысяч зрителей, а в текущем — более 419 тысяч.

Команда уже гарантировала себе участие в плей-офф MLS, несмотря на поражение от Columbus Crew со счётом 3:4. Ранее Chicago Fire сыграл вничью 2:2 с Orlando City — после этого матча сообщили о новом домашнем рекорде клуба.

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Посещаемость выездных матчей

По подсчётам портала Men in Red 97, матчи Chicago Fire на полях соперников в 17 встречах собрали 420 840 зрителей — в среднем 24 755 за игру. Это был второй показатель в лиге после Inter Miami, чьи выездные матчи в среднем посещали около 41 тысячи человек.

Журналист Алекс Калабрезе считает, что одним из факторов роста интереса стал трансфер Роберта Левандовского. В то же время он отметил, что на посещаемость также повлияли рост интереса к MLS после чемпионата мира в США и проведение части матчей Chicago Fire на крупных стадионах НФЛ во второй половине сезона.

Калабрезе обратил внимание, что августовская ничья с New York Red Bulls привлекла значительное число польских болельщиков. Матчи Chicago Fire в Нью-Йорке и Сиэтле также собрали самую большую на тот момент аудиторию сезона для команд-хозяев.

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