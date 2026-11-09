W USA klub piłkarski Chicago Fire ustanowił rekord łącznej frekwencji na meczach domowych i wyjazdowych w sezonie MLS. Łącznie spotkania zespołu obejrzało 859 751 widzów, podczas gdy wynik Inter Miami wyniósł 1 149 323. Jak informuje Interia Sport, dane te potwierdzają statystyki na oficjalnej stronie MLS.

Czwarty z rzędu rekord domowy

Chicago Fire po raz czwarty z rzędu poprawiło również własny rekord frekwencji na meczach domowych. W poprzednim sezonie stadion klubu odwiedziło niemal 399 tys. widzów, a w obecnym — ponad 419 tys.

Zespół już zapewnił sobie udział w play-offach MLS, mimo porażki z Columbus Crew 3:4. Wcześniej Chicago Fire zremisowało 2:2 z Orlando City — po tym meczu poinformowano o nowym domowym rekordzie klubu.

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Frekwencja na meczach wyjazdowych

Według wyliczeń portalu Men in Red 97 mecze Chicago Fire na boiskach rywali zgromadziły w 17 spotkaniach 420 840 widzów — średnio 24 755 na mecz. Był to drugi wynik w lidze po Inter Miami, którego mecze wyjazdowe oglądało średnio około 41 tys. osób.

Dziennikarz Alex Calabrese uważa, że jednym z czynników wzrostu zainteresowania był transfer Roberta Lewandowskiego. Jednocześnie zaznaczył, że na frekwencję wpłynęły także rosnące zainteresowanie MLS po mistrzostwach świata w USA oraz rozgrywanie przez Chicago Fire części meczów na dużych stadionach NFL w drugiej połowie sezonu.

Calabrese zwrócił uwagę, że sierpniowy remis z New York Red Bulls przyciągnął znaczną liczbę polskich kibiców. Mecze Chicago Fire w Nowym Jorku i Seattle również zgromadziły największą do tamtego momentu widownię sezonu dla drużyn gospodarzy.

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