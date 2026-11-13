在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会上，欧盟哥白尼气候变化服务表示，全球平均气温最早可能在2029年超过比工业化前水平高1.5°C的长期阈值，Ars Technica报道。

预测在十年间发生变化

2015年《巴黎气候协定》通过时，预计这一阈值将在2045年前后被突破。哥白尼如今评估认为，这可能提前16年发生。该服务的科学家指出，这一变化表明，近年来全球变暖明显加速。

研究人员强调，尽管近期全球气温急剧上升背后的所有因素尚未被完全了解，但由人类活动导致的大气温室气体浓度上升仍是这一趋势的主要驱动力。

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气候政策没有进展

非营利组织Climate Action Tracker的另一项分析显示，按照当前轨迹，到2100年，全球相较工业化前水平仍将面临近5华氏度的升温。在最乐观的情景下，即现行政策和各国政府承诺得到全面落实，气温到本世纪末可能上升3.4华氏度。

Climate Analytics分析师萨拉·赫克表示，各国政府在气候领域的集体行动已连续第五年陷入停滞。她表示，加速摆脱化石燃料的努力被新的石油和天然气开采项目抵消，而一些政府正在推迟、削弱或取消气候措施。

New Climate Institute研究员尼克拉斯·赫内指出，可再生能源的发展尚未能够以足够快的速度改变排放轨迹。他还指出，COP31的共同主办方土耳其和澳大利亚没有提出摆脱化石燃料的具体计划。澳大利亚是世界最大的煤炭出口国之一，而土耳其的能源行业在很大程度上依赖煤炭。

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