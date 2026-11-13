Podczas konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji unijna służba ds. zmiany klimatu Copernicus poinformowała, że średnia globalna temperatura może przekroczyć długoterminowy próg 1,5°C powyżej poziomu przedindustrialnego już w 2029 roku, podaje Ars Technica.

Prognoza zmieniła się w ciągu dekady

Kiedy w 2015 roku przyjęto paryskie porozumienie klimatyczne, przekroczenie tego progu prognozowano na około 2045 rok. Copernicus ocenia teraz, że może to nastąpić 16 lat wcześniej. Naukowcy tej służby zaznaczyli, że taka zmiana wskazuje na zauważalne przyspieszenie globalnego ocieplenia w ostatnich latach.

Badacze podkreślili, że choć nie wszystkie czynniki stojące za niedawnym gwałtownym wzrostem globalnej temperatury są w pełni zrozumiałe, główną siłą napędową trendu pozostaje rosnące stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze spowodowane działalnością człowieka.

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Polityka klimatyczna bez postępów

Odrębna analiza organizacji non-profit Climate Action Tracker wykazała, że przy obecnej trajektorii świat nadal zmierza do ocieplenia o niemal 5 stopni Fahrenheita do 2100 roku w porównaniu z poziomem przedindustrialnym. W najbardziej optymistycznym scenariuszu, zakładającym pełne wdrożenie obecnej polityki i zobowiązań rządów, temperatura do końca stulecia może wzrosnąć o 3,4 stopnia Fahrenheita.

Analityczka Climate Analytics Sarah Hek oświadczyła, że zbiorowe działania rządów w dziedzinie klimatu znalazły się w impasie piąty rok z rzędu. Według niej wysiłki na rzecz przyspieszenia odchodzenia od paliw kopalnych są niwelowane przez nowe projekty wydobycia ropy i gazu, a niektóre rządy odkładają, osłabiają lub anulują działania klimatyczne.

Badacz New Climate Institute Niklas Höhne stwierdził, że rozwój energetyki odnawialnej nie pozwolił jeszcze wystarczająco szybko zmienić trajektorii emisji. Zwrócił także uwagę, że współgospodarze COP31, Turcja i Australia, nie przedstawili konkretnych planów odejścia od paliw kopalnych. Australia jest jednym z największych eksporterów węgla na świecie, a energetyka Turcji w dużej mierze od niego zależy.

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