На климатической конференции COP31 в Анталье, Турция, служба ЕС по изменению климата Copernicus сообщила, что средняя глобальная температура может превысить долгосрочный порог в 1,5°C выше доиндустриального уровня уже в 2029 году, сообщает Ars Technica.

Прогноз изменился за десятилетие

Когда в 2015 году было принято Парижское климатическое соглашение, превышение этого порога прогнозировали примерно на 2045 год. Теперь Copernicus оценивает, что это может произойти на 16 лет раньше. Ученые службы отметили, что такое изменение свидетельствует о заметном ускорении глобального потепления в последние годы.

Исследователи подчеркнули: хотя не все факторы недавнего резкого повышения глобальной температуры полностью понятны, главным двигателем тенденции остаются растущие концентрации парниковых газов в атмосфере, вызванные деятельностью человека.

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Климатическая политика без прогресса

Отдельный анализ некоммерческой группы Climate Action Tracker показал, что при нынешней траектории мир к 2100 году по-прежнему движется к потеплению почти на 5 градусов по Фаренгейту по сравнению с доиндустриальным уровнем. При наиболее оптимистичном сценарии, предполагающем полное выполнение действующей политики и обещаний правительств, температура к концу столетия может вырасти на 3,4 градуса по Фаренгейту.

Аналитик Climate Analytics Сара Хек заявила, что коллективные действия правительств в сфере климата находятся в тупике пятый год подряд. По ее словам, усилия по ускорению отказа от ископаемого топлива нивелируются новыми проектами по добыче нефти и газа, а отдельные правительства откладывают, ослабляют или отменяют климатические меры.

Исследователь New Climate Institute Никлас Хёне отметил, что развитие возобновляемой энергетики пока не позволило достаточно быстро изменить траекторию выбросов. Он также обратил внимание, что сопредседатели COP31 Турция и Австралия не представили конкретных планов перехода от ископаемого топлива. Австралия является одним из крупнейших экспортеров угля в мире, а энергетика Турции в значительной степени зависит от него.

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