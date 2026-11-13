Crédit Mutuel Arkéa称约1亿欧元被盗——《财富》

法国银行Crédit Mutuel Arkéa表示，不法分子通过一家未具名服务供应商获得访问权限后，窃取了约1亿欧元。据《财富》报道，他们利用该银行自身的账户进行交易。该银行告诉客户，这一事件未影响其资产。

针对金融业的攻击

Crédit Mutuel Arkéa发布该消息时，距离针对加密货币交易所Binance的网络攻击还不到一周。据该刊报道，黑客在那次攻击中转移了63亿美元。犯罪分子结合使用社会工程学和恶意软件：他们安排虚假面试，以说服一名Binance工程师下载恶意软件。

美国联邦调查局缴获了12亿美元被盗加密货币。Binance表示，已补足受该事件影响总额的约98%。

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供应商漏洞和老旧系统

圣加仑大学网络安全教授卡特琳娜·米特罗科察指出，Binance遭攻击时被利用的漏洞并非加密货币行业所特有。她列举的银行薄弱环节包括漫长的外部供应商链条和陈旧的技术基础设施。

欧盟《数字运营韧性法案》（DORA）自2025年1月起生效，要求银行测试其防护措施并报告网络事件。该法规还规定，欧盟将直接监管最关键的服务供应商。与此同时，Orange Cyberdefense首席技术官维维安·穆拉认为，银行更有能力克服大型攻击的后果并从中恢复，但这并不意味着它们在防止入侵方面更有效。

欧洲中央银行7月警告110家银行的负责人，先进的人工智能模型可能会加快并降低发现和利用IT系统漏洞的成本。该刊将用于支付的AI代理列为另一项风险：多家美国和英国银行已限制其访问客户账户。

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