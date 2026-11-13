We Francji Crédit Mutuel Arkéa poinformował, że przestępcy ukradli około 100 mln euro po uzyskaniu dostępu za pośrednictwem nienazwanego dostawcy usług. Do przeprowadzenia transakcji wykorzystali własny rachunek banku, informuje Fortune. Bank przekazał klientom, że incydent nie wpłynął na ich aktywa.

Ataki na sektor finansowy

Komunikat Crédit Mutuel Arkéa pojawił się mniej niż tydzień po cyberataku na giełdę kryptowalut Binance, podczas którego hakerzy, według publikacji, wyprowadzili 6,3 mld dolarów. Przestępcy wykorzystali połączenie socjotechniki i złośliwego oprogramowania: zorganizowali fikcyjne rozmowy kwalifikacyjne, aby przekonać inżyniera Binance do pobrania złośliwego oprogramowania.

FBI przejęło kryptowaluty o wartości 1,2 mld dolarów pochodzące z kradzieży. Binance oświadczyła, że uzupełniła około 98% łącznej kwoty, której dotyczył incydent.

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Luki u dostawców i przestarzałe systemy

Profesor cyberbezpieczeństwa Uniwersytetu w St. Gallen Katerina Mitrokotsa zaznaczyła, że luki wykorzystane podczas ataku na Binance nie są specyficzne dla sektora kryptowalut. Wśród słabych stron banków wymieniła długi łańcuch zewnętrznych dostawców oraz przestarzałą infrastrukturę technologiczną.

Od stycznia 2025 roku w UE obowiązuje Akt o odporności operacyjnej cyfrowej, DORA, który zobowiązuje banki do testowania zabezpieczeń i zgłaszania cyberincydentów. Rozporządzenie przewiduje także bezpośredni nadzór UE nad najbardziej krytycznymi dostawcami usług. Jednocześnie, według Viviena Moury, dyrektora technicznego Orange Cyberdefense, banki lepiej radzą sobie ze skutkami dużych ataków i odzyskiwaniem sprawności po nich, ale nie oznacza to, że skuteczniej zapobiegają włamaniom.

Europejski Bank Centralny w lipcu ostrzegł kierowników 110 banków, że zaawansowane modele sztucznej inteligencji mogą przyspieszyć i potanić wyszukiwanie oraz wykorzystywanie luk w systemach IT. Publikacja wskazuje jako odrębne ryzyko agentów AI do płatności: szereg banków w USA i Wielkiej Brytanii już ograniczył im dostęp do rachunków klientów.

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