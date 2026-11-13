Crédit Mutuel Arkéa сообщил о хищении около €100 млн — Fortune

Во Франции банк Crédit Mutuel Arkéa сообщил, что злоумышленники похитили примерно 100 млн евро после того, как получили доступ через неназванного поставщика услуг. Для проведения операций они использовали собственный счет банка, сообщает Fortune. Банк заявил клиентам, что инцидент не повлиял на их активы.

Атаки на финансовый сектор

Сообщение Crédit Mutuel Arkéa появилось менее чем через неделю после кибератаки на криптовалютную биржу Binance, во время которой хакеры, по данным издания, вывели $6,3 млрд. Злоумышленники использовали сочетание социальной инженерии и вредоносного ПО: они организовали фиктивные собеседования, чтобы убедить инженера Binance загрузить вредоносное программное обеспечение.

ФБР изъяло $1,2 млрд из похищенной криптовалюты. Binance заявила, что восполнила примерно 98% общей суммы, затронутой инцидентом.

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Уязвимости поставщиков и устаревшие системы

Профессор кибербезопасности Университета Санкт-Галлена Катерина Митрокоца отметила, что уязвимости, использованные при атаке на Binance, не являются специфичными для криптосектора. Среди слабых мест банков она назвала длинную цепочку внешних поставщиков и устаревшую технологическую инфраструктуру.

В ЕС с января 2025 года действует Регламент цифровой операционной устойчивости DORA, который обязывает банки тестировать защиту и сообщать о киберинцидентах. Регламент также предусматривает прямой надзор ЕС за наиболее критически важными поставщиками услуг. В то же время, по оценке технического директора Orange Cyberdefense Вивьена Муры, банки лучше способны преодолевать последствия крупных атак и восстанавливаться после них, однако это не означает, что они эффективнее предотвращают взломы.

Европейский центральный банк в июле предупредил руководителей 110 банков, что передовые модели искусственного интеллекта могут ускорить и удешевить поиск и использование уязвимостей в ИТ-системах. Отдельным риском издание называет ИИ-агентов для платежей: ряд банков США и Великобритании уже ограничил им доступ к счетам клиентов.

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