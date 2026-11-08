民主联盟（DA）在成为当地议会最大政治力量后，已在南非纳尔逊·曼德拉湾市展开联合执政谈判。该党获得44.17%的选票，并赢得120个席位中的53席，《每日马弗里克报》报道。

DA需要至少获得8名议员的支持才能取得多数，因为控制议会需要61个席位。自由阵线加党市长候选人比尔·哈林顿证实，该党已获邀参加联合执政谈判。据该报报道，DA还在考虑与行动南非党（ActionSA）和联合民主运动（UDM）合作。

与UDM的会议延期

原定于11月7日举行的DA和UDM代表会议，在收到UDM议员卢克索洛·纳梅特死亡的消息后被推迟。据该报报道，他当天在格克贝哈的马瑟韦尔地区遭枪杀。纳梅特担任市政公共账目委员会（MPAC）主席。

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该报消息人士还表示，DA希望争取行动南非党、自由阵线加党，以及可能的非洲基督教民主党（ACDP），以获得对MPAC的控制权。DA市长候选人雷蒂夫·奥登达尔表示，该党预计将与少数合作伙伴组建政府，并恢复提供市政服务。

议会席位分配

位居第二的非洲人国民大会（ANC）获得25.48%的选票和32个席位。ANC表示，愿意与其他力量建设性合作，组建稳定且对公众负责的政府，处理供水、电力、垃圾清运、道路、安全和住房问题。

进入议会的还有：拥有7席的经济自由斗士党（EFF）；分别拥有4席的爱国联盟（PA）和南非共产党（SACP）；分别拥有3席的自由阵线加党和UDM；以及分别拥有2席的马伊布耶公民运动、行动南非党和uMkhonto Wesizwe党。另有7个政党各获得1席。DA表示，不会与EFF和uMkhonto Wesizwe合作组建市政府。

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