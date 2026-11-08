Демократический альянс (DA) начал переговоры о коалиции в муниципалитете Нельсон-Мандела-Бей в ЮАР после того, как стал крупнейшей политической силой в местном совете. Партия набрала 44,17% голосов и получила 53 из 120 мест, сообщает Daily Maverick.

Для большинства DA необходима поддержка как минимум восьми членов совета, поскольку для контроля над советом требуется 61 мандат. Кандидат Freedom Front Plus на должность мэра Билл Харрингтон подтвердил, что партию пригласили к коалиционным переговорам. По данным издания, DA также рассматривает сотрудничество с ActionSA и Объединенным демократическим движением (UDM).

Отложенная встреча с UDM

Встреча представителей DA и UDM, запланированная на 7 ноября, была отложена после сообщения о гибели члена совета UDM Луксоло Намэтте. По данным издания, в тот день его застрелили в районе Матервелл в Гкеберхе. Намэтте возглавлял Муниципальный комитет по государственным счетам (MPAC).

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Собеседники издания также сообщили, что DA стремится привлечь ActionSA, Freedom Front Plus и, возможно, Африканскую христианско-демократическую партию (ACDP), чтобы получить контроль над MPAC. Кандидат DA на должность мэра Ретиф Одендаал заявил, что партия рассчитывает сформировать администрацию с небольшим числом партнеров и восстановить предоставление муниципальных услуг.

Распределение мест в совете

Африканский национальный конгресс (АНК), занявший второе место, набрал 25,48% голосов и получил 32 мандата. АНК заявил, что готов конструктивно работать с другими силами для формирования стабильного и подотчетного правительства, которое будет заниматься водоснабжением, электричеством, вывозом мусора, дорогами, безопасностью и жильем.

В совет также вошли EFF с семью местами; PA и SACP — с четырьмя местами каждая; Freedom Front Plus и UDM — с тремя местами каждая; Mayibuye Civic Movement, ActionSA и партия uMkhonto Wesizwe — с двумя местами каждая. Еще семь партий получили по одному мандату. DA заявил, что не будет сотрудничать с EFF и uMkhonto Wesizwe для формирования правительства муниципалитета.

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