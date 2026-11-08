Sojusz Demokratyczny (DA) rozpoczął rozmowy koalicyjne w południowoafrykańskiej gminie Nelson Mandela Bay po tym, jak stał się największą siłą polityczną w lokalnej radzie. Partia uzyskała 44,17% głosów i zdobyła 53 ze 120 mandatów, podaje Daily Maverick.

DA potrzebuje poparcia co najmniej ośmiu członków rady, aby uzyskać większość, ponieważ do kontroli nad radą konieczny jest 61 mandatów. Kandydat Freedom Front Plus na burmistrza Bill Harrington potwierdził, że partia została zaproszona do rozmów koalicyjnych. Według publikacji DA rozważa także współpracę z ActionSA i Zjednoczonym Ruchem Demokratycznym (UDM).

Odroczone spotkanie z UDM

Spotkanie przedstawicieli DA i UDM, zaplanowane na 7 listopada, zostało odroczone po informacji o śmierci radnego UDM Luxolo Namette. Według publikacji został on tego dnia zastrzelony w rejonie Motherwell w Gqeberha. Namette przewodniczył Miejskiemu Komitetowi Rachunków Publicznych (MPAC).

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Źródła publikacji poinformowały również, że DA dąży do zaangażowania ActionSA, Freedom Front Plus i być może Afrykańskiej Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii (ACDP), aby uzyskać kontrolę nad MPAC. Kandydat DA na burmistrza Retief Odendaal oświadczył, że partia liczy na utworzenie administracji z niewielką liczbą partnerów i przywrócenie świadczenia usług miejskich.

Podział mandatów w radzie

Afrykański Kongres Narodowy (ANC), który zajął drugie miejsce, uzyskał 25,48% głosów i zdobył 32 mandaty. ANC oświadczył, że jest gotowy konstruktywnie współpracować z innymi siłami w celu utworzenia stabilnego i rozliczalnego rządu, który zajmie się dostawami wody, energią elektryczną, wywozem śmieci, drogami, bezpieczeństwem i mieszkalnictwem.

W skład rady weszły również EFF z siedmioma mandatami; PA i SACP — po cztery; Freedom Front Plus i UDM — po trzy; Mayibuye Civic Movement, ActionSA oraz partia uMkhonto Wesizwe — po dwa. Kolejne siedem partii otrzymało po jednym mandacie. DA oświadczył, że nie będzie współpracować z EFF i uMkhonto Wesizwe przy tworzeniu rządu gminy.

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