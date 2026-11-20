新加坡研究人员发现，人类免疫系统的年龄相关变化可能在两个时期加速：约40岁以及60岁以后。科学家分析了从1828名19岁至97岁健康人群中获得的380万枚免疫细胞的基因活性，ScienceAlert报道。

细胞变化

研究结果发表在《Nature Communications》期刊上。对单细胞转录组的分析使研究人员能够确定哪些基因在单个细胞中处于活跃状态。作者在五种血液免疫细胞中发现了基因活性变化的两个明显高峰。

这两个时期都伴随着更强炎症的迹象，以及细胞内维持和调控RNA及蛋白质的过程恶化。作者评估认为，蛋白质合成下降可能削弱应激反应，限制细胞生长潜力，并促进错误折叠蛋白的积累；这类蛋白与细胞功能障碍和疾病有关。

该研究的资深作者、杜克—新加坡国立大学医学院生物医学研究员雅克·贝莫拉斯指出，免疫系统在整个生命过程中不会以相同速度变化。他说，T细胞在所发现的快速变化时期发挥了重要作用。

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性别差异

女性和男性的高峰出现时间及其明显程度略有不同。研究人员在女性中发现，部分与抗肿瘤反应相关的T细胞持续被激活。在较晚年龄，研究人员在B细胞、自然杀伤细胞和辅助性T细胞中记录到衰老特征。男性辅助性T细胞年龄相关特征的波动则在生命更早阶段出现。

结果验证

作者报告称，在采用不同大小的滑动年龄窗口、统计阈值、校正数据集之间技术差异的方法以及随机缩小样本的情况下，这些高峰仍然存在。在随机重排参与者年龄后，这些高峰消失；研究人员认为，这证实了生物学信号的存在。

与此同时，要最终确定这些高峰是否属于真实的生物学跃升，还需要进一步研究。2024年的一项研究采用了类似的分析方法，但其统计方法后来受到批评。

基于获得的数据，团队还根据免疫细胞的基因活性建立了生物学年龄模型。男性和女性的独立模型比联合模型更准确地评估年龄。

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