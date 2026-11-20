Исследователи в Сингапуре выявили два периода, когда возрастные изменения в иммунной системе человека могут ускоряться: примерно в 40 лет и после 60 лет. Ученые проанализировали активность генов 3,8 млн иммунных клеток, полученных от 1828 здоровых людей в возрасте от 19 до 97 лет, сообщает ScienceAlert.

Изменения в клетках

Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Communications. Анализ одноклеточных транскриптомов позволил определить, какие гены активны в отдельных клетках. Авторы выявили два выраженных пика изменений генной активности в пяти типах иммунных клеток крови.

Оба периода сопровождались признаками более сильного воспаления и ухудшением процессов поддержания и регулирования РНК и белков в клетках. По оценке авторов, снижение синтеза белков может ослаблять реакцию на стресс, ограничивать потенциал роста клеток и способствовать накоплению неправильно свернутых белков, связанных с клеточной дисфункцией и заболеваниями.

Старший автор работы, биомедицинский исследователь Duke-NUS Medical School Жак Беморас, отметил, что иммунная система не меняется с одинаковой скоростью на протяжении жизни. По его словам, значительную роль в выявленных периодах быстрых изменений играют Т-клетки.

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Различия между полами

Время и выраженность пиков несколько различались у женщин и мужчин. У женщин исследователи выявили устойчивую активацию части Т-клеток, связанных с противоопухолевым ответом. В более позднем возрасте сигнатуры старения фиксировали в В-клетках, естественных киллерах и Т-хелперах. У мужчин колебания возрастных сигнатур Т-хелперов наблюдались раньше в жизни.

Проверка результатов

Авторы сообщили, что пики сохранялись при разных размерах скользящих возрастных окон, статистических порогах, подходах к коррекции технических различий между наборами данных и случайном уменьшении выборки. После случайной перестановки возраста участников эти пики исчезали, что, по мнению исследователей, подтверждает наличие биологического сигнала.

В то же время для окончательного установления того, являются ли эти пики реальными биологическими скачками, необходимы дальнейшие исследования. Похожий метод анализа применяли в работе 2024 года, статистический подход которой впоследствии подвергся критике.

На основе полученных данных команда также создала модели биологического возраста по генной активности иммунных клеток. Отдельные модели для мужчин и женщин оценивали возраст точнее, чем общая модель.

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