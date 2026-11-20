Naukowcy w Singapurze wykryli dwa okresy, w których zmiany związane z wiekiem w ludzkim układzie odpornościowym mogą przyspieszać: około 40. roku życia i po 60. roku życia. Naukowcy przeanalizowali aktywność genów 3,8 mln komórek odpornościowych pobranych od 1828 zdrowych osób w wieku od 19 do 97 lat, informuje ScienceAlert.

Zmiany w komórkach

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature Communications. Analiza transkryptomów pojedynczych komórek umożliwiła określenie, które geny są aktywne w poszczególnych komórkach. Autorzy wykryli dwa wyraźne szczyty zmian aktywności genów w pięciu typach komórek odpornościowych krwi.

Obu okresom towarzyszyły oznaki silniejszego stanu zapalnego oraz pogorszenie procesów utrzymywania i regulowania RNA oraz białek w komórkach. Według oceny autorów spadek syntezy białek może osłabiać odpowiedź na stres, ograniczać potencjał wzrostu komórek i sprzyjać gromadzeniu się nieprawidłowo sfałdowanych białek związanych z dysfunkcją komórkową i chorobami.

Starszy autor pracy, badacz biomedyczny Duke-NUS Medical School Jacques Bémoras, zaznaczył, że układ odpornościowy nie zmienia się w tym samym tempie przez całe życie. Jak powiedział, istotną rolę w wykrytych okresach szybkich zmian odgrywają limfocyty T.

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Różnice między płciami

Czas występowania i nasilenie szczytów nieco różniły się u kobiet i mężczyzn. U kobiet badacze wykryli trwałą aktywację części limfocytów T związanych z odpowiedzią przeciwnowotworową. W późniejszym wieku sygnatury starzenia odnotowano w limfocytach B, komórkach NK i limfocytach T pomocniczych. U mężczyzn wahania związanych z wiekiem sygnatur limfocytów T pomocniczych obserwowano wcześniej w życiu.

Weryfikacja wyników

Autorzy poinformowali, że szczyty utrzymywały się przy różnych rozmiarach przesuwanych okien wiekowych, progach statystycznych, metodach korygowania technicznych różnic między zbiorami danych oraz losowym zmniejszaniu próby. Po losowym przetasowaniu wieku uczestników szczyty te znikały, co zdaniem badaczy potwierdza obecność sygnału biologicznego.

Jednocześnie potrzebne są dalsze badania, aby ostatecznie ustalić, czy szczyty te są rzeczywistymi biologicznymi skokami. Podobną metodę analizy zastosowano w pracy z 2024 roku, której podejście statystyczne zostało później skrytykowane.

Na podstawie uzyskanych danych zespół stworzył również modele wieku biologicznego na podstawie aktywności genów komórek odpornościowych. Oddzielne modele dla mężczyzn i kobiet oceniały wiek dokładniej niż model wspólny.

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