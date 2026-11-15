约翰尼·德普主演《埃比尼泽》登顶北美票房榜——《综艺》

约翰尼·德普主演的电影《埃比尼泽》在上映首个周末登顶北美票房榜，在3535家影院收获1900万美元。北美以外，这部改编自查尔斯·狄更斯《圣诞颂歌》的影片在63个市场另收获2300万美元，全球开画票房达到4200万美元，《综艺》报道。

影片详情

《埃比尼泽》成为德普八年来首个重要电影角色，此前是2018年的《神奇动物：格林德沃之罪》。新片由泰·韦斯特执导，他因恐怖三部曲《X》而知名。剧情重新诠释了一名冷酷商人的故事：他受到过去、现在和未来圣诞节幽灵的造访。

该片制作预算为3800万美元。据该刊物报道，德普获得了500万美元片酬，并可能有资格获得与票房表现挂钩的奖金。影评人对影片评价较为保留：它在烂番茄上的评分为53%。与此同时，根据CinemaScore调查，观众给该片打出A-。

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其他上映新片

PostTrak数据显示，约半数受访影院观众称德普是他们观看《埃比尼泽》的原因。女性占观众的52%，59%的观众年龄在30岁及以上。

由尼古拉斯·霍尔特、佐伊·克拉维茨和皮特·戴维森主演的抢劫喜剧《如何抢劫银行》以500万美元的票房在2810家影院上映，首周末位列第七。其制作预算超过4000万美元。由吉姆·卡维泽主演的动作片《幽灵士兵》位列第六：传统周末票房为520万美元，上映前五天票房为830万美元。

动画片《戴帽子的猫》以1100万美元位列北美票房第二，《哥斯拉负零》则以831万美元排名第三。

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