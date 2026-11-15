Film „Ebenezer” z Johnnym Deppem znalazł się na czele północnoamerykańskiego box office w debiutancki weekend, zarabiając 19 mln dolarów w 3535 kinach. Poza Ameryką Północną adaptacja „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa zarobiła kolejne 23 mln dolarów na 63 rynkach, a światowe wpływy na starcie wyniosły 42 mln dolarów, podaje Variety.

Szczegóły filmu

„Ebenezer” stał się pierwszą dużą rolą filmową Deppa od ośmiu lat — po filmie „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda” z 2018 roku. Reżyserem nowego filmu został Ti West, znany z horrorowej trylogii „X”. Fabuła na nowo interpretuje historię zatwardziałego biznesmena, którego odwiedzają duchy minionych, obecnych i przyszłych Świąt Bożego Narodzenia.

Budżet produkcyjny filmu wyniósł 38 mln dolarów. Depp, według publikacji, otrzymał honorarium w wysokości 5 mln dolarów i może ubiegać się o premie uzależnione od wyników kasowych. Krytycy ocenili film powściągliwie: na Rotten Tomatoes ma 53%. Jednocześnie widzowie przyznali filmowi ocenę A- w badaniu CinemaScore.

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Inne premiery kinowe

Około połowa ankietowanych kinomanów wskazała Deppa jako powód obejrzenia „Ebenezera”, wynika z danych PostTrak. Kobiety stanowiły 52% widowni, a 59% widzów miało co najmniej 30 lat.

Komedia o napadzie „Jak obrabować bank” z Nicholasem Houltem, Zoë Kravitz i Petem Davidsonem zadebiutowała na siódmym miejscu, zarabiając 5 mln dolarów w 2810 kinach. Jej budżet produkcyjny przekroczył 40 mln dolarów. Film akcji „Żołnierz-duch” z Jimem Caviezelem zajął szóste miejsce: 5,2 mln dolarów w tradycyjny weekend oraz 8,3 mln dolarów w pierwszych pięciu dniach wyświetlania.

Drugie miejsce w północnoamerykańskim box office zajął animowany „Kot w kapeluszu” z wynikiem 11 mln dolarów, a „Godzilla Minus Zero” był trzeci z 8,31 mln dolarów.

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